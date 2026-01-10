罕見「黑林鴿」撞玻璃重傷 治療2個月重返自然

〔記者羅國嘉／新北報導〕近日有民眾通報，新北市八里區台北港發現一隻疑似烏鴉的鳥類受傷困於倉儲內，經救援後確認，該鳥為在台罕見的黑林鴿。新北市動物保護防疫處長楊淑方表示，該鳥因撞擊玻璃導致重傷，經兩個多月治療與復健後，已恢復飛行能力，近日順利野放，重返自然。

動保處獸醫師黃仲煜檢視後確認，該鳥並非一般常見的烏鴉，而是全身黑色、羽毛帶有藍綠色金屬光澤的黑林鴿，因外型相近而容易被誤認。黑林鴿主要分布於日本及南韓沿岸島嶼，具備長距離跨海飛行能力，在台灣屬於相當罕見的迷航鳥類，平時不易見到。

廣告 廣告

黃仲煜指出，該隻黑林鴿因撞擊造成額頭外傷，並出現下肢癱瘓、無法站立等神經症狀，初期傷勢評估並不樂觀。經過兩個多月的治療與照護後，黑林鴿傷勢逐步好轉，不僅恢復站立能力，飛行表現也達到野外生存標準。經專業評估，確認健康狀況穩定，並具備自主覓食與飛行能力後，動保處已於近日選擇合適地點，將其順利野放，讓牠重返自然環境。

楊淑方提醒，民眾若發現受傷、虛弱或無法正常活動的野生動物，切勿自行處理或飼養，應立即通報1959或相關單位處理，以確保動物獲得正確且專業的救援與照護，共同維護野生動物生態與生命安全。

【看原文連結】

更多自由時報報導

「彰化版龍虎塔」爆紅！屋主出面揭祕全說了

新竹跌破4度！18縣市低溫特報 今晚又有大陸冷氣團南下

全台「凍番薯」！今年首波寒流達標

韓國「THE NORTH FACE」13款羽絨衣驚傳造假！官方認了道歉退款

