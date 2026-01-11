罕見「黑林鴿」迷航誤闖倉庫 新北動保救治重返天空

近日有民眾通報於新北市八里區台北港一處物流倉儲內，發現一隻疑似烏鴉的鳥類誤闖室內，疑因撞擊玻璃受傷，無法飛行。新北市政府動物保護防疫處接獲通報後，立即派員前往現場救援，並將該鳥送回動保處醫療中心進行後續檢查與照護。

黑林鴿因撞擊致前額受傷無法站立 。（圖／ 新北市政府動物保護防疫處 提供）

經動保處獸醫師黃仲煜檢視確認，該鳥並非一般常見的烏鴉，而是一隻外觀全黑、羽毛具藍綠色金屬光澤的黑林鴿，因外型與烏鴉相似而易遭誤認。黑林鴿主要分布於日本及南韓沿岸島嶼，具備長距離跨海飛行能力，在台灣屬於罕見的迷航鳥類，平時不易見到。

廣告 廣告

黃仲煜進一步檢查發現，該隻黑林鴿因撞擊造成額頭外傷，並出現下肢癱瘓、無法站立等神經症狀，初期傷勢評估並不樂觀。然而，動保處醫療團隊秉持不放棄任何生命的精神，持續提供完善的醫療照護與復健治療，並觀察其恢復情形。

經兩個月的治療後，黑林鴿恢復飛行能力。（圖／ 新北市政府動物保護防疫處 提供）

在歷經兩個多月的治療與照護後，黑林鴿傷勢逐步改善，不僅恢復站立能力，飛行狀況亦達野外生存標準。經專業評估確認健康狀況穩定且具備自主覓食與飛行能力後，動保處已於近日擇適當地點將其順利野放，重返自然環境。

新北市動保處提醒，民眾若發現受傷、虛弱或無法正常活動之野生動物，切勿自行處理或飼養，應立即通報1959處理或相關單位，以確保動物獲得正確且專業的救援與照護，共同維護野生動物生態與生命安全。

延伸閱讀

F-16V失事現場爆「驚人發現」！花蓮外海「疑似浮油竄出」

賴清德冷回「被告才要出庭」 館長氣炸狂罵「骯髒人」

質疑黃捷無視選區心衛狼案！網友慘遭封鎖怒批：同理心呢？