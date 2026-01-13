罕見！ 1部音樂劇 9個月內3度重返北藝中心

〔記者凌美雪／台北報導〕《火神的眼淚》音樂劇去年4月才於台北表演藝術中心首演，因反應熱烈，於去年9月巡演最後再度回到北藝中心加演，沒想到，才經過幾個月，《火神的眼淚》又將於本週重登北藝舞台，而且票房已幾近完售。也就是說，這齣音樂劇是在短短9個月內3度登上同一個劇院，連故事工廠創辦人林佳鋒都坦承，確實很罕見。

《火神的眼淚》音樂劇由故事工廠與瘋戲樂工作室聯手製作，改編自公視同名影集，以紅色布幔拉出火勢蔓延的意象，以及將雲梯車與實體救護車搬上舞台，讓觀眾如親眼目睹火災現場的驚心動魄，都令人印象深刻；而將視角轉向英雄背後最真實的心理創傷，與無法兼顧家庭的困境，也持續引發各界共鳴，至今已累積逾 2萬名觀眾見證。

故事工廠表示，為還原最真實的震撼，劇組挑戰極限將雲梯車與實體救護車搬上舞台，並由「火焰歌隊」以人擬火，化身成無情火舌吞噬生存的希望。做為台灣少數以職人為題材的音樂劇，劇中揭露的職人困境，還包括消防員為了死守 SOP 以免擔責，卻可能因此錯失黃金救援時間，造成無法挽回的憾事。然而，消防員之間深厚的戰友情誼與相互扶持，仍是黑暗中的支撐力量。

