罕見！13年來首次春節前流感未進入流行期 開學前B流疫情恐爆發

疾管署今表示，國內流感疫情呈現緩升情況，但仍未達流行閾值，自2013年起至今首次未於春節前進入流行期。目前社區主要流行H3N2，不過監測到B型流感占比達到23.9％，仍在持續監測中。記者翁唯真／攝影

國內流感疫情呈現「緩升」情況，但疾管署監測，尚未進入流行閥值，今年是2013年以來，流感疫情「首次」未於春節前進入流行期，此次約會在春節才進入流行期，預估門急診就診人次將達12萬人次，疾管署呼籲，開學前，恐會有B流流行的機率。

疾管署發言人林明誠表示，依據疾管署監測資料顯示，今年第4周類流感門急診就診計11萬6281人次，較前1周上升3.2%，趨勢緩升；另上周新增25例流感併發重症病例，1例H1N1、18例H3N2、1例A未分型、5例B型，及1例流感併發重症死亡H3N2。依實驗室監測資料顯示，目前社區中流行呼吸道病原體以流感病毒為主，其中以A型H3N2為多，其次為B型及A型H1N1。

本流感季累計497例重症病例，120例H1N1、361例H3N2、2例A未分型、14例B型，及94例死亡24例H1N1、68例H3N2、1例A未分型、1例B型，其中重症病例以65歲以上長者占61%及具慢性病史者占83%為多，86%未接種本季流感疫苗。

全球流感活動度仍高，鄰近南韓及日本近期呈上升趨勢，南韓流行B型流感、日本為H3N2及B型共同流行，另香港及中國分處相對高點或中度流行；此外，東亞、西亞、歐、北非、美洲及加勒比海地區部分國家流感陽性率仍高，全球主要流行型別為H3N2，南美洲為H3N2及H1N1共同流行。

疾管署防疫醫師林詠青說，南部未滿5歲無潛在疾病男童，並未本季疫苗，而前三年都有接種，今年一月中出現咳嗽、流鼻水之後又出現發燒、喉嚨痛、頭痛、倦怠，被診斷為感冒，隔天還是發燒另外有嗜睡、抽搐症狀，經急診發現體溫超過40度且血壓低，快篩為A流陽性，且血液檢驗發炎指數高、腦炎，為流感重症合併腦炎，給予抗病毒藥物至加護病房住院2周多，目前病況穩定，氣管內管拔除繼續治療。

林詠青說，疫調發現同住家人2人於男童未發病前有流感症狀，可能是家中感染或是社區感染中也不排除社區感染，目前疫苗剩餘有限，提醒幼兒、長者或慢性病患者盡早接種。

林明誠表示，流感罕見於春節前未進入流行期，不過春節人潮多且群聚多會，呼籲長者、慢性疾病要接種疫苗，不過監測到B流占比自上上周17%至上周23.9%，不過目前本季疫苗仍有保護力，但仍要注意開學前後B流的流行狀況。

疾管署說明，國內新冠疫情目前處低點波動，第4周新冠門急診就診計941人次，較前一周下降9.1%；上周新增2例新冠併發重症本土病例，無新增本土病例死亡。去年10月起累計61例新冠併發重症本土病例，其中6例死亡，重症病例以65歲以上長者占67%及具慢性病史者占79%為多，93%未接種本季新冠疫苗。

全球近期新冠病毒陽性率略降，惟東南亞區署增加；鄰近的中國及日本疫情上升，香港、加拿大及歐洲疫情呈下降，澳洲疫情呈上下波動。目前流行變異株占比以XFG最高，鄰近國家/地區如中國、香港、日本及澳洲則以NB.1.8.1占比為高。

疾管署提醒，公費流感疫苗接種數約671.8 萬人次，全國疫苗尚餘約11萬劑，新冠疫苗接種累計約164.9萬人次，其中Novavax疫苗接種約4.9萬人次。

目前流感疫苗剩餘量有限，建議民眾可先透過各地方政府衛生局網頁、疾管署流感新冠疫苗及流感藥劑地圖、疾管家或1922防疫諮詢專線，查詢鄰近合約院所，再電洽院所詢問預約，以確保可施打到疫苗且節省排隊等候時間，另尚未接種本季新冠疫苗者可把握1月1日至2月28日擴大接種期間盡速接種。

