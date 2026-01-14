罕見1月颱！ 「洛鞍」颱風估午後生成 「大迴轉」路徑曝

今、明兩天各地仍維持晴朗穩定的天氣，白天有「暖如春」的感覺，不過，早晚還是偏冷，日夜溫差大；另外，位於菲律賓東方海面的熱帶性低氣壓預估在今（15）天下午發展為輕颱「洛鞍」，路徑將轉北再轉偏東「迴轉」，對台灣無直接影響。

針對今日的天氣詳情，中央氣象署說明，風力微弱，受輻射冷卻影響，各地早晚仍偏冷，西半部及宜蘭低溫普遍在12至15度，花東地區低溫約16至17度，其中桃竹苗、嘉南、花蓮及金門局部地區有10度左右或以下低溫發生，請注意保暖。高山夜間及清晨氣溫偏低，路面易結冰，山區活動應注意路況安全，山坡地農作物請慎防寒害。

氣象署預測，白天北部及東半部高溫23至25度，中南部高溫可達27至28度，不過各地日夜溫差大，應適時調整衣物避免著涼。

1/15天氣預報。圖／翻攝自中央氣象署

天氣方面，由於水氣較少，各地大多為多雲到晴，僅台東地區及恆春半島有零星短暫雨。清晨期間，桃園以南地區易有局部霧或低雲影響能見度，駕駛朋友請注意路況安全。

颱風訊息方面，氣象論壇「洩天機教室」指出，最新(15日2時)氣象署「颱風路徑潛勢預測圖」顯示，熱帶低壓將於今日14時發展成輕颱「洛鞍」，向西北前進、轉北再轉偏東，逐漸迴轉。最新(14日20時)歐洲模式系集模擬顯示，「洛鞍」迴轉後打轉，並有逐漸減弱消散的現象。將保持「1月颱、不侵台」的紀錄。但為下一波強冷空氣提供了額外的水氣，延長迎風面濕冷時間、降雨也更明顯。

熱帶性低氣壓TD01路徑潛勢預報。圖／翻攝自中央氣象署

另外，氣象論壇指出，最新模式模擬顯示，下週二（20日）強冷空氣抵達、氣溫驟降、北台愈晚愈濕冷，北部、東半部有局部雨。下週三至週五（21至23日）強冷空氣盤據，北台濕冷、中南部早晚也偏冷；北部、東半部有局部雨，下週六（24日）白天起冷空氣漸減弱。目前歐洲模式模擬的強度，當氣溫降至最低時，雖未及「寒流」，僅符合「強烈大陸冷氣團」定義(台北測站≦12度)，本島平地最低氣溫約降至8度左右，但由於「濕冷」、感覺會更冷。



空氣品質方面，根據環境部空氣品質預報資訊顯示，今天環境風場為偏東風，輻射冷卻影響，各地早晚偏冷，西半部擴散條件差，污染物易累積；清晨中南部地區易有局部霧或低雲影響能見度；花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、宜蘭空品區及馬祖、澎湖為「普通」等級；雲嘉南、高屏空品區及金門為「橘色提醒」等級。

