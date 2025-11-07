罕見11月強颱！鳳凰直撲台灣 專家示警：這些區域快準備
今年第26號颱風「鳳凰」已於11月6日凌晨正式生成，根據中央氣象署最新資料顯示，颱風中心於7日凌晨2時位於鵝鑾鼻東南東方2,270公里的海面上，正向西北西轉西方向前進。氣象署預估，鳳凰颱風未來幾天很可能增強為強烈颱風，預計下週一開始影響台灣，最快將於下週一發布海上颱風警報，下週二發布陸上颱風警報。
氣象專家林得恩在臉書粉專「林老師氣象站」發文表示，這次鳳凰颱風的歷史個案選取極為困難。根據1950年至2024年的氣候統計資料，11月平均侵台颱風數一年只有0.3個，曾於11月登陸台灣陸地的颱風僅6至7個，幾乎沒有一個案例是由西部登陸，橫越中央山脈，再從台灣東部或東北部出海的歷史颱風。而由南往北、走台灣海峽的颱風總數也只有3至4個，屬於11月份較罕見的路徑。
林得恩強調，要在11月出現強度等級在中度至強烈颱風之間，而且路徑是從台灣西部一路北上的颱風，不管有無登陸或從海峽直接北上，在過去歷史個案中都是非常罕見的，無疑又是一個氣候變遷影響所造成的特殊案例。他也說明，本次的鳳凰颱風是由香港命名，「鳳凰」不是花也不是鳥，而是香港第二高峰「鳳凰山」。
根據氣象粉專「台灣颱風論壇-天氣特急」7日上午發布的最新動態，鳳凰颱風持續增強，即將成為中度颱風，預估巔峰強度可達強烈颱風。路徑方面目前沒有太大變化，預計下週二11日進入南海後開始北轉朝台灣靠近。
颱風論壇分析指出，綜觀各模式預報，鳳凰預計下週三12日至週四13日之間穿越台灣上空，差異在於路徑是走台灣西岸台灣海峽或東岸，這取決於北轉的時間及位置，目前仍有變數。颱風論壇提醒，鳳凰靠近台灣時仍具一定強度，呼籲民眾要開始做防颱工作。
台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興表示，務必特別關注今年第26號颱風鳳凰後續移動趨勢，需特別觀察下週一至下週二南側太平洋高壓的趨勢。根據短期氣候趨勢預測，下週一起至12月20日，桃園以北及宜蘭降雨偏多的機率高，宜蘭並有持續降雨發生的機率。
賈新興預測，下週二有受颱風外圍環流影響的機率，各地山區、雲林以北、宜花東及屏東有陣雨，午後苗栗至高雄轉為多雲時晴。下週三至下週四中午前有受颱風環流影響的機率，下週三雲林以南及花東有陣雨，午後至下週四中午前，各地有雨，傍晚起台中以南轉多雲時晴。下週五，桃園以北及宜花東仍有零星短暫雨，午後南投以南山區有零星短暫雨。
氣象專家們一致認為，這次鳳凰颱風的出現時間與路徑都相當特殊，在11月份出現如此強度的颱風並朝台灣接近，顯示氣候變遷對颱風生成與路徑的影響越來越明顯。民眾應密切關注氣象署發布的最新資訊，提前做好防颱準備工作。
