罪人風光獲奧斯卡16項提名 李奧納多與甜茶再戰影帝

（中央社洛杉磯22日綜合外電報導）第98屆奧斯卡金像獎入圍名單今天揭曉，超自然動作恐怖片「罪人」獲16項提名破紀錄，李奧納多狄卡皮歐將與「甜茶」提摩西夏勒梅再戰影帝，流行樂天后亞莉安娜爆冷成遺珠。

法新社報導，由萊恩庫格勒（Ryan Coogler）執導、融合藍調元素的「罪人」（Sinners），背景設定於1930年代處於種族隔離時期的美國南方，該片幾乎在所有可能入圍的項目皆獲提名，包括最佳影片獎。

廣告 廣告

「罪人」囊括16項提名，超越先前由「彗星美人」（All About Eve）、「鐵達尼號」（Titanic）與「樂來越愛你」（La La Land）共同保持的14項提名紀錄。

麥可B喬丹（Michael B. Jordan）也以「罪人」入圍最佳男主角，他在片中一人分飾兩角，出演一對對抗超自然力量與種族主義的雙胞胎兄弟。

在奧斯卡20多年來首度新增的項目最佳選角獎，「罪人」亦榜上有名。

「一戰再戰」（One Battle After Another）則以最佳影片等13項提名緊追在「罪人」之後，保羅湯瑪斯安德森（Paul Thomas Anderson）入圍最佳導演。

雖然「罪人」入圍項目數量居冠，但「一戰再戰」在本頒獎季橫掃各大前哨獎項，最被看好能奪下本屆最佳影片。

這兩部片都是由華納兄弟影業（Warner Bros）發行。該公司現為線上串流公司Netflix與派拉蒙（Paramount）之間的競購標的。

吉勒摩戴托羅（Guillermo del Toro）執導的科幻片「科學怪人」（Frankenstein）、提摩西夏勒梅（Timothee Chalamet）主演的運動喜劇片「橫衝直闖」（Marty Supreme）、挪威喜劇劇情片「情感的價值」（Sentimental Value）各獲9項提名。

描述莎士比亞（William Shakespeare）與妻子家庭生活的時代劇「哈姆奈特」（Hamnet）獲8項提名。

提摩西夏勒梅、麥可B喬丹將與「一戰再戰」的李奧納多狄卡皮歐（Leonardo DiCaprio）、「藍月」（Blue Moon）的伊森霍克（Ethan Hawke）、巴西政治驚悚片「這不只是個間諜故事」（The Secret Agent）的華格納穆拉（Wagner Moura）角逐最佳男主角。

提摩西夏勒梅這個月剛擊敗李奧納多狄卡皮歐等一眾實力派演員，奪下第83屆金球獎電影音樂喜劇類最佳男主角獎。

本屆奧斯卡最佳女主角部分，「哈姆奈特」的潔西伯克利（Jessie Buckley）將與「暴蜂尼亞」（Bugonia）的艾瑪史東（Emma Stone）、「情感的價值」的蕾娜特萊茵斯薇（Renate Reinsve）、「悠唱藍調」（Song Sung Blue）的凱特哈德森（Kate Hudson）、「媽的踹爆你」（If I Had Legs I'd Kick You）的蘿絲拜恩（Rose Byrne）一較高下。

至於「一戰再戰」女主角、25歲新星雀絲茵菲妮蒂（Chase Infiniti）則未獲青睞。亞莉安娜（Ariana Grande）也意外未能以音樂續集片「魔法壞女巫：第二部」（Wicked: For Good）入圍最佳女配角，該片在本屆奧斯卡全數槓龜，未獲任何提名。

奧斯卡頒獎典禮將於3月15日舉行。（編譯：楊昭彥）1150123