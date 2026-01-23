《罪人》橫掃奧斯卡16項提名 創好萊塢影史紀錄

由萊恩庫格勒執導，以種族隔離時代為背景的好萊塢超自然動作恐怖片《罪人》，今年除了最佳女主角，幾乎包辦了所有演技獎項和技術獎項提名，共16項入圍，創下好萊塢史上最高紀錄。就連今年新增的最佳選角獎都有它，更超越了《鐵達尼號》與《樂來越愛你》等入圍14項的紀錄。

《罪人》是華納兄弟探索公司出品，同樣出自華納兄弟的入圍大贏家，還有保羅湯瑪斯安德森執導、李奧納多狄卡皮歐主演的《一戰再戰》。這部片帶有黑色幽默，故事講述激進革命者為了拯救被舊日宿敵綁架的16歲女兒，被迫重出江湖。

《一戰再戰》共入圍13項，而它之前已經在金球獎中抱回4項大獎，是外界眼中的小金人大熱門。至於最佳男主角獎，主演《一戰再戰》的李奧納多狄卡皮歐，繼金球獎後再度對決主演《橫衝直闖》的「甜茶」提摩西夏勒梅。

Variety雜誌資深文化與活動編輯馬金表示，「最佳男主角方面，我認為最後會在提摩西夏勒梅、李奧納多狄卡皮歐以及麥可B喬丹之間產生。」

而總共橫掃了30項入圍，相當風光的華納兄弟探索，現在正是影音串流Netflix與派拉蒙2家公司競相收購的標的。而Netflix本身表現也不俗，以同樣入圍最佳影片的《科學怪人》與《火車大夢》等片，抱回總共16項提名。在最佳國際影片方面，台美英法合拍的《左撇子女孩》沒能擠進入圍名單；而去年掀起話題的日片《國寶》雖然也沒有入圍，但這部片也搶進了最佳妝髮設計提名。

