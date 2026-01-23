《罪人》破紀錄橫掃16項入圍 奧斯卡入圍名單一次看
美國影藝學院22日公布第98屆奧斯卡入圍名單，最大贏家為麥可B喬丹（Michael B. Jordan）主演的電影《罪人》（Sinners），共包辦最佳影片、最佳男主角、最佳導演與最佳男女配角等16項入圍，打破由《鐵達尼號》、《樂來樂愛你》等電影共同保持的14項入圍紀錄，成為奧斯卡史上單屆入圍最多獎項的電影。
由李奧納多狄卡皮歐主演的《一戰再戰》，則入圍最佳影片、最佳男主角、最佳男女配角與最佳導演等13獎項。《橫衝直闖》、《科學怪人》則以入圍9個獎項緊追在後。
此次影帝寶座競爭激烈，除了麥可B喬丹與李奧納多狄卡皮歐之外，競爭者還有剛以《橫衝直撞》拿下金球獎影帝的「甜茶」提摩西夏勒梅、以《這不只是個間諜故事》成為坎城影帝的巴西演員華格納莫拉，以及《藍月終曲》伊森霍克。
影后方面，艾瑪史東以《暴蜂尼亞》挑戰三度封后，其他入圍者還有《哈姆奈特》潔西伯克利、《媽的踹爆你》蘿絲拜恩、《藍色情歌》凱特哈德森及《情感的價值》蕾娜特萊茵斯薇。
最佳影片共有10部電影角逐，除了橫掃入圍榜的《罪人》、《一戰再戰》與《橫衝直闖》外，金球獎最佳影片《哈姆奈特》也上榜，其餘入圍作品還有《F1》、《暴蜂尼亞》、《科學怪人》、《情感的價值》、《火車大夢》與《這不只是個間諜故事》等。
而在最佳國際影片方面，《情感的價值》與《這不只是個間諜故事》皆同時雙料入圍最佳影片。代表台灣的《左撇子女孩》雖曾擠進前15強短名單，但並未進入最終5部入圍名單，無緣爭奪小金人。
本屆奧斯卡頒獎典禮將於台灣時間3月16日上午登場，由美國脫口秀主持人康納（Conan O'brien）擔綱主持。
第98屆奧斯卡完整入圍名單：
最佳影片
《暴蜂尼亞》（Bugonia）
《F1》
《科學怪人》（Frankenstein）
《哈姆奈特》（Hamnet）
《橫衝直闖》（Marty Supreme）
《一戰再戰》（One Battle After Another）
《這不只是個間諜故事》（The Secret Agent）
《情感的價值》（Sentimental Value）
《罪人》（Sinners）
《火車大夢》（Train Dreams）
最佳男主角
《橫衝直闖》提摩西夏勒梅（Timothée Chalamet）
《一戰再戰》李奧納多狄卡皮歐（Leonardo DiCaprio）
《藍月終曲》伊森霍克（Ethan Hawke）
《罪人》麥可B喬丹（Michael B. Jordan）
《這不只是個間諜故事》華格納莫拉（Wagner Moura）
最佳女主角
《哈姆奈特》潔西伯克利（Jessie Buckley）
《媽的踹爆你》蘿絲拜恩（Rose Byrne）
《藍色情歌》凱特哈德森（Kate Hudson）
《情感的價值》蕾娜特萊茵斯薇（Renata Reinsve）
《暴蜂尼亞》艾瑪史東（Emma Stone）
最佳男配角
《一戰再戰》班尼西歐岱托羅（Benicio Del Toro）
《科學怪人》雅各艾洛迪（Jacob Elordi）
《罪人》迪諾林多（Delroy Lindo）
《一戰再戰》西恩潘（Sean Penn）
《情感的價值》史戴倫史柯斯嘉（Stellan Skarsgård）
最佳女配角
《情感的價值》艾兒芬妮（Elle Fanning）
《情感的價值》英格伊布斯多特利勒阿斯（Inga Ibsdotter Lilleaas）
《凶器》艾美麥蒂根（Amy Madigan）
《罪人》烏米馬薩庫（Wunmi Mosaku）
《一戰再戰》堤亞娜泰勒（Teyana Taylor）
最佳導演
《哈姆奈特》趙婷（Chloé Zhao）
《橫衝直闖》賈許沙夫戴（Josh Safdie）
《一戰再戰》保羅湯瑪斯安德森（Paul Thomas Anderson）
《情感的價值》尤沃金提爾（Joachim Trier）
《罪人》瑞恩庫格勒（Ryan Coogler）
最佳原創劇本
《藍月終曲》（Blue Moon）
《只是一場意外》（It Was Just An Accident）
《橫衝直闖》（Marty Supreme）
《情感的價值》（Sentimental Value）
《罪人》（Sinners）
最佳改編劇本
《暴蜂尼亞》（Bugonia）
《科學怪人》（Frankenstein）
《哈姆奈特》（Hamnet）
《一戰再戰》（One Battle After Another）
《火車大夢》（Train Dreams）
最佳國際影片
《這不只是個間諜故事》（The Secret Agent）
《只是一場意外》（It Was Just An Accident）
《情感的價值》（Sentimental Value）
《穿越地獄之門》（Sirat）
《欣德之聲》（暫譯，The Voice Of Hind Rajab）
最佳動畫長片
《再見未來男孩》（Arco）
《地球特派員》（Elio）
《Kpop獵魔女團》（KPop Demon Hunters）
《小雨愛蜜莉》（Little Amélie or the Character of Rain）
《動物方城市2》（Zootopia 2）
最佳動畫短片
《蝴蝶》（暫譯，Butterfly）
《長青》（暫譯，Forevergreen）
《珍珠的眼淚》（The Girl Who Cried Pearls）
《退休計畫》（暫譯，Retirement Plan）
《三姊妹》（暫譯，The Three Sisters）
最佳紀錄長片
《阿拉巴馬囚途》（The Alabama Solution）
《我們的詩生活》（Come See Me In The Good Light）
《穿越岩石》（Cutting Through Rocks）
《對抗蒲亭的無名氏》（暫譯，Mr. Nobody Against Putin）
《完美鄰居：美國社區槍擊悲劇》（The Perfect Neighbour）
最佳紀錄短片
《孩子的空睡房》（All The Empty Rooms）
《烽火孤鏡：布倫特雷諾的戰地人生》（Armed Only With a Camera: The Life and Death of Brent Renaud）
《不再是孩子》（暫譯，Children No More: Were and Are Gone）
《惡魔正忙》（暫譯，The Devil Is Busy）
《完全陌生》（暫譯，Perfectly A Strangeness）
最佳實景短片
《屠夫的污點》（暫譯，Butcher's Stain）
《桃樂絲的朋友》（暫譯，A Friend Of Dorothy）
《歌手們》（暫譯，The Singers）
《兩個人交換唾液》（暫譯，Two People Exchanging Saliva）
《珍奧斯汀的時代劇》（暫譯，Jane Austen’s Period Drama）
最佳攝影
《科學怪人》（Frankenstein）
《橫衝直闖》（Marty Supreme）
《一戰再戰》（One Battle After Another）
《罪人》（Sinners）
《火車大夢》（Train Dreams）
最佳剪輯
《F1》
《橫衝直闖》（Marty Supreme）
《一戰再戰》（One Battle After Another）
《罪人》（Sinners）
《情感的價值》（Sentimental Value）
最佳音效
《F1》
《科學怪人》（Frankenstein）
《一戰再戰》（One Battle After Another）
《罪人》（Sinners）
《穿越地獄之門》（Sirat）
最佳視覺效果
《阿凡達：火與燼》（Avatar Fire and Ash）
《F1》
《侏羅紀世界：重生》（Jurassic World Rebirth）
《火燒天堂鎮》（Lost Bus）
《罪人》（Sinners）
最佳選角指導
《哈姆奈特》妮娜高德（Nina Gold）
《橫衝直闖》珍妮佛文迪提（Jennifer Venditti）
《一戰再戰》 卡珊卓庫魯昆迪斯（Cassandra Kulukundis）
《這不只是個間諜故事》蓋博多明格斯（Gabriel Domingues）
《罪人》法蘭辛麥斯勒（Francine Maisler）
最佳美術設計
《科學怪人》（Frankenstein）
《哈姆奈特》（Hamnet）
《橫衝直闖》（Marty Supreme）
《一戰再戰》（One Battle After Another）
《罪人》（Sinners）
最佳服裝設計
《阿凡達：火與燼》（Avatar Fire and Ash）
《哈姆奈特》（Hamnet）
《科學怪人》（Frankenstein）
《罪人》（Sinners）
《橫衝直闖》（Marty Supreme）
最佳妝髮設計
《國寶》（Kokuho）
《科學怪人》（Frankenstein）
《罪人》（Sinners）
《重擊人生》（The Smashing Machine）
《醜繼妹》（The Ugly Stepsister）
最佳原創配樂
《暴蜂尼亞》（Bugonia）
《科學怪人》（Frankenstein）
《哈姆奈特》（Hamnet）
《一戰再戰》（One Battle After Another）
《罪人》（Sinners）
最佳原創歌曲
〈Dear Me〉《黛安娜沃倫：毫不留情》（暫譯，Diane Warren: Relentless）
〈Golden〉《Kpop 獵魔女團》（KPop Demon Hunters）
〈I Lie To You〉《罪人》（Sinners）
〈Sweet Dreams Of Joy〉《維爾第萬歲》（暫譯，Viva Verdi）
〈Train Dreams〉 《火車大夢》（Train Dreams）
