罪人16項提名 奧斯卡新高

奧斯卡金像獎入圍名單揭曉，《罪人》破紀錄獲16項提名。（路透）

本報綜合外電報導

第98屆奧斯卡金像獎入圍名單當地時間22日揭曉，超自然動作恐怖片《罪人》獲16項提名破紀錄，李奧納多狄卡皮歐將與《甜茶》提摩西夏勒梅再戰影帝，流行樂天后亞莉安娜爆冷成遺珠。

挪威電影《情感的價值》入圍最佳影片、國際影片、導演、女主角、女配角等9個獎項。代表台灣角逐國際影片的《左撇子女孩》則無緣入圍5強。

由萊恩庫格勒執導、融合藍調元素的《罪人》背景設定於1930年代處於種族隔離時期的美國南方，該片囊括16項提名，幾乎在所有可能入圍的項目皆獲提名，包括最佳影片獎。超越先前由《彗星美人》、《鐵達尼號》與《樂來越愛你》共同保持的14項提名紀錄。

《一戰再戰》以最佳影片等13項提名緊追在《罪人》之後，保羅湯瑪斯安德森入圍最佳導演。

提摩西夏勒梅、麥可B喬丹將與《一戰再戰》的李奧納多狄卡皮歐、《藍月》的伊森霍克、巴西政治驚悚片《這不只是個間諜故事》的華格納穆拉角逐最佳男主角。

女主角部分，《哈姆奈特》的潔西伯克利將與《暴蜂尼亞》的艾瑪史東、《情感的價值》的蕾娜特萊茵斯薇、《悠唱藍調》的凱特哈德森（Kate Hudson）、《媽的踹爆你》的蘿絲拜恩一較高下。

至於《一戰再戰》女主角、25歲新星雀絲茵菲妮蒂則未獲青睞。亞莉安娜也意外未能以音樂續集片《魔法壞女巫：第二部》入圍最佳女配角，該片在本屆奧斯卡全數槓龜，未獲任何提名。

以下為本屆奧斯卡金像獎主要獎項入圍名單：

最佳影片

《暴蜂尼亞》、《F1電影》、《科學怪人》、《哈姆奈特》、《橫衝直闖》、《一戰再戰》、《這不只是個間諜故事》、《情感的價值》、《罪人》、《火車大夢》。

最佳導演

保羅湯瑪斯安德森∕《一戰再戰》、萊恩庫格勒∕《罪人》、賈許沙夫戴∕《橫衝直闖》、尤沃金提爾∕《情感的價值》、趙婷∕《哈姆奈特》。

最佳男主角

提摩西夏勒梅∕《橫衝直闖》、李奧納多狄卡皮歐∕《一戰再戰》、伊森霍克∕《藍月》、麥可B喬丹∕《罪人》、華格納穆拉∕《這不只是個間諜故事》。

最佳女主角

潔西伯克利∕《哈姆奈特》、蘿絲拜恩∕《媽的踹爆你》、凱特哈德森∕《悠唱藍調》、蕾娜特萊茵斯薇∕《情感的價值》、艾瑪史東∕《暴蜂尼亞》。

最佳男配角

班尼西歐岱托羅∕《一戰再戰》、雅各艾洛迪∕《科學怪人》、戴洛伊林道∕《罪人》、西恩潘∕《一戰再戰》、史戴倫史柯斯嘉∕《情感的價值》。

最佳女配角

艾兒芬妮∕《情感的價值》、英嘉伊布思朵特李拉歐斯∕《情感的價值》、艾美麥蒂根∕《凶器》、烏米馬薩庫∕《罪人》、堤亞娜泰勒∕《一戰再戰》。

最佳國際影片獎

《這不只是個間諜故事》（巴西）、《只是一場意外》（法國）、《情感的價值》（挪威）、《穿越地獄之門》（西班牙）、《欣德拉賈布之聲》（突尼西亞）。