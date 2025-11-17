罪加一條！ 砂石車司機吸毒後上工 桃園南下苗栗濫倒廢棄物

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣造橋鄉自然運動公園，今年7月間遭不肖人士挖坑非法濫倒約5公噸的事業廢棄物，砂石車司機31歲陳姓男子及挖土機駕駛49歲張姓男子當場被逮，警方並查獲安非他命、K他命。檢警查出，陳男犯案前，在桃園吸毒後駕車上工；苗栗地院依犯毒駕罪判處他2個月徒刑。

竹南警方於今年7月19日晚間10點許接獲民眾報案，指造橋鄉德照橋下有多輛可疑車輛徘徊。經派員掌握車輛動向後，規劃部署警力於20日凌晨2點許，在造橋鄉朝陽村自然運動公園現場查獲砂石車司機陳男、助手及挖土機駕駛張男。

環保局稽查人員到場，公園內遭挖坑棄置廢棄物約5噸的事業廢棄物，全案依違反《廢棄物清理法》偵辦。警方同時在陳男、張男2人身上查獲數包K他命及安非他命，另將2人依毒品罪嫌偵辦。

陳男經警方驗尿，結果呈安非他命、甲基安非他命、愷他命、去甲基愷他命陽性反應。陳男也坦承於7月19日晚間10點許，在桃園市某停車場內，施用安毒1次，再將K他命摻入香菸點燃吸食，之後開車輛上路。

法官審理，認陳男吸毒後駕車上路，對公眾交通往來確生潛在之危險，惟斟酌犯後坦承犯行，且此案係初犯不能安全駕駛案件，幸未衍生對其他用路人之交通事故，依犯駕駛動力交通工具而尿液所含毒品代謝物達行政院公告之品項及濃度值以上之罪，處2個月徒刑，併科罰金1萬元，有期徒刑如易科罰金，罰金如易服勞役，均以1000元折算1日。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

