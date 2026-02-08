罪加一等！改排氣管被抓還冒簽哥哥名字 判3月徒刑

基隆地院近日審結，認定陳男觸犯偽造署押罪，判處有期徒刑3月，得易科罰金。(記者吳昇儒攝)

〔記者吳昇儒／基隆報導〕新北市男子陳品綸前年6月15日凌晨騎機車行經金山區時，因違反噪音管制法被警方攔下舉發，竟在通報單上冒名簽署哥哥姓名，讓警方以為是陳兄違法，依規定寄出講習通知單。陳兄發現異狀報警，警方則依偽造署押罪將陳男函送法辦。基隆地院近日審結，認定陳男觸犯偽造署押罪，判處有期徒刑3月，得易科罰金。

檢警調查，男子陳品綸於案發時騎乘機車行經金山地區，因其改過的排氣管發出噪音，被警方攔檢舉發。陳男疑似為了躲避後續責任，竟在通報單上簽下哥哥的名字。

事後，陳男兄長收到環保局寄送的環境講習通知單，擔心遭人冒用身分，趕緊報警。警方查詢後發現，是陳弟偽造哥哥簽名，依法送辦。

檢察官偵訊後，認定陳男觸犯偽造文書罪章中的偽造署押罪，依法提起公訴，並向法院聲請簡易判決處刑。

法官認為，陳男犯後已承認犯行，考量其犯罪之動機、目的、手段等情節，依觸犯偽造署押罪，判處有期徒刑3月，得易科罰金9萬元。

