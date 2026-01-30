罪加一等！毒品案判7月沒入監 通緝犯邊逃亡邊販毒

記者楊忠翰／台北報導

北市李姓通緝犯逃亡期間仍繼續販毒遭逮。（圖／翻攝畫面）

台北市1名52歲李姓男子，先前因毒品案遭判7月徒刑，但他並未如期報到服刑，檢方進一步發布通緝；李男為了籌措生活費，逃亡期間仍繼續販毒，他透過通訊軟體交易，而且只賣給熟客，警方根據毒品案向上追查，循線前往李男租屋處逮人，當場查扣大量毒品，全案訊後依毒品罪嫌移送法辦。

中正第二分局表示，先前專案小組逮捕1名毒蟲，進一步溯源追查後發現，毒品來自於李姓毒販，並掌握他在新北市蘆洲區出沒，專案小組展開蒐證跟監，進而確認李男行蹤及作息，日前專案小組率隊前往李男租屋處逮人，當場查扣安非他命21包、海洛因1包、電子磅秤、分裝袋1批及吸食器1組等證物。

廣告 廣告

警方調查，李男是毒品列管人口，先前因1宗毒品案遭判7月徒刑，但他並未報到服刑，而是選擇跑路，檢方在半年多前發布通緝；李男逃亡期間均在雙北地區活動，不斷更換藏身地點，除了投靠友人外，還會承租套房居住。

李男為了籌措逃亡費用，遂決定重操舊業，他透過通訊軟體交易毒品，而且只與先前購買過的客人面交，警方訊後將李男依毒品罪嫌移送法辦；中正第二分局呼籲，毒品嚴重危害身心健康，更會衍生多種社會治安問題，民眾切勿以身試法，倘若民眾發現周遭有可疑人士，或疑似毒品犯罪情事，請立即向警方報案，共同維護無毒家園。

北市李姓通緝犯逃亡期間仍繼續販毒遭逮。（圖／翻攝畫面）

更多三立新聞網報導

警開立告誡書！跟蹤藥局女助理還送餐 60歲男喊冤：幫外甥找老婆

旅館玩躲貓貓！酒駕通緝犯藏身閣樓 難逃菜鳥警鷹眼被活逮

不滿對方拒刪文！連揮9刀砍死技術長 雲云董座延押2個月

休息再上路無用！北市男開賓士撞路旁3車 酒測值僅0.09仍送辦

