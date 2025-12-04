罪加一等！男帳戶被列警示竟誆警稱被盜用 下場慘了

男提供帳戶給詐欺集團行騙，被列為警示後，涉嫌報案遺失被盜用，被橋頭地院判罪。(記者鮑建信攝)

〔記者鮑建信／高雄報導〕高市陳姓男子提供郵局帳戶予詐欺集團行騙使用，被警方列為警示後，為躲避查緝，竟涉嫌報案謊稱遺失被盜用，被辦案人員識破送辦罪加一等，並被橋頭地院依誣告判罪。

據了解，被告陳男將申辦的郵局帳戶，郵寄給詐欺集團歛財使用後，因被警方列為警示戶頭，惟恐遭查緝判刑，竟異想天開，於2024年11月5日下午，前往湖內分局田寮分駐所報案，指帳戶提款卡遺失遭人盜竊使用。

辦案人員製作筆錄後展開調查，赫然發現陳男所稱並非事實，再次傳喚他到案說明，陳見謊言被拆穿，坦承帳戶提供詐欺集團使用，被依涉嫌誣告罪，函送橋頭地檢署偵查、起訴，檢察官並聲請法院簡易處刑。

橋頭地院開庭調查，審酌陳男認罪，判處拘役30天，如易科罰金，以1000元折算1日，並宣告緩刑2年，並需支付國庫3萬元，可上訴。

