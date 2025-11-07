罪魁禍首是它？美研究：星形膠質細胞產生ROS 恐失智症關鍵

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕美國威爾康奈爾醫學院的科學家在新研究中發現可能導致失智症的罪魁禍首，即位於星形膠質細胞的特定區域產生的活性氧物質(ROS)。

根據科學網站《ScienceDaily》報導，該研究發表於自然代謝期刊上。粒線體在將食物轉化為能量的過城中，會釋放活性氧物質，這些分子通常被稱為自由基。正常水平的ROS有助於調節細胞的基本功能，但過量或不合時宜的ROS會損害細胞。過往研究也表明，ROS與神經退化性疾病密切相關，因此該研究聚焦於ROS。

威爾康奈爾醫學院費爾家族(Feil Famil)腦與心智研究所神經科學助理教授奧爾(Adam Orr)開發出1種藥物發現平台，旨在尋找能專門抑制ROS在各個粒線體部位的分子，同時保持粒線體正常功能不受影響。透過此方法，研究團隊發現1類名為S3QELs的化合物。該化合物有阻斷有害ROS活性的潛力。

研究人員將研究重點放在於線粒體的複合體III(Complex III)，這是已知會產生ROS的部位，這些ROS可能會洩漏到細胞其餘部分，從而造成損害。之後他們驚訝發現，過量的ROS並非來自神經元，而是來自為神經元提供結構和代謝支持的星形膠質細胞。

奧爾實驗室的研究生、該研究第一作者巴內特(Daniel Barnett)指出，當研究團隊添加S3QELs時，發現神經元得到顯著的保護，但此保護作用僅在星形膠質細胞存在的情況下才會出現。這表明來自複合物III的ROS，也是造成部分神經元病變的原因。

進一步的實驗表明，當星形膠質細胞暴露於疾病相關因子(例如發炎分子或與失智症相關的β-澱粉樣蛋白)時，其ROS產量會顯著增加。使用S3QELs治療可抑制ROS增加，而阻斷其他ROS來源則沒有相同效果。

研究團隊將S3QEL化合物施用於模擬額顳葉失智症的小鼠模型後，觀察到星狀細胞活躍降低、發炎基因表現量下降，以及與失智症相關的tau蛋白減少。值得注意的是，即使在症狀出現後才開始治療，這些效果依然存在。

此研究結果為治療額顳葉失智症和阿茲海默症等神經退化性疾病提供了極具前景的新策略。延長治療時間可延長小鼠壽命，且耐受性良好，未產生明顯副作用。奧爾博士認為這歸功於該S3QEL的高度靶向作用。接下來研究團隊打算繼續繼續開發S3QEL化合物。

