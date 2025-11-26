置換人工髖關節 正前開微創不破壞肌肉

一名六十多歲的婦女，意外跌倒受傷，右側髖關節骨折，疼到沒辦法走路，大林慈濟醫院骨科專家謝明宏，為她進行「正前開微創人工髖關節置換手術」，有別於傳統手術，能在保留肌肉結構的情況下進行，疼痛減少、出血量低，術後恢復快又良好。

「來 今天好嗎，還有噁心 想吐 頭暈嗎。」

醫師細心問候，關心江女士手術後狀況，日前她不慎在客廳跌倒，一開始不以為意，幾天後痛到沒辦法起身也不能走路。

患者 江女士：「就人只顧著前面，沒有注意到腳下，摔了以後呢，就疼得不能動在那裡 。」

江女士到大林慈濟醫院就診，X光發現髖關節的股骨頸嚴重骨折。

大林慈濟醫院骨科主任 謝明宏：「這種骨折一般來講，在老人家就是一定要處理，它也很容易會造成很多的併發症，那我們的髖關節，也是盡量不要切(肌肉) 可是，以前傳統的手術就是必須把它切開，才能夠進到那個關節層。」

傳統手術、必須切開部分肌肉才能進入關節，術後疼痛感較大，醫師為她進行正前開手術置換人工關節。

聲音：大林慈濟醫院骨科主任 謝明宏：「我們的正前開的手術，就是能夠不破壞這些肌肉，然後經由這些肌肉中間的這個空腔 ，進到關節裡去，進行我們的髖關節的手術 。」

微創手術的優點，病人術後疼痛減少、出血量低、復原更快速，併發症風險也相對降低。

「翹起來 撐住，所以這個趕快練習 就會恢復。」

患者 江女士 ：「我覺得這個醫生有個特質，他就是很溫和 給人家一種，很可靠 很醇厚的一個人。」

手術後江女士恢復行走能力，醫師提醒，年長者要特別注意居家安全，防止跌倒發生，一旦出現髖部劇痛或無法行走，要盡快就醫檢查。

