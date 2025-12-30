置換雙膝關節 建築工重拾行動力

王姓患者出席說明會，感謝營新醫院細心照顧，讓他重現行動力。

（記者翁聖權翻攝）

記者翁聖權∕台南報導

62歲的王姓建築工人長期受雙膝退化性關節炎折磨，在營新醫院接受「雙側全膝人工關節置換術」，結合機器手臂導航與微創無止血帶技術，讓他術後當天即可下床，10天後自行走入診間重拾行動力。

營新醫院30日舉辦這項手術成功的說明會，王姓患者出席感謝院方細心照護。他表示自己因關節退化嚴重，雖曾嘗試玻尿酸治療但效果日減。因自己過去有複雜手術病史（腰大肌膿瘍），加上獨居、擔心術後無人照顧及復健期過長影響工作，對手術望而卻步，眼看症狀加劇，只好求助營新醫院。

經營新醫院骨科主治醫師陳俊良評估後，建議採取「一次住院、同時置換」方案，將兩次手術恢復期縮短為一次；針對患者需求，運用機器手臂導航與微創無止血帶技術。

陳俊良指出，傳統手術常使用止血帶以維持視野清晰，但易導致大腿肌肉缺氧腫脹與肌力下降，增加術後痛感及輸血需求，以精細微創手法取代止血帶，完整保留肌肉組織，大幅減輕疼痛並加速功能恢復。

而對於機器手臂導航系統運用，則透過術前精密規畫與術中即時追蹤，將人工關節植入角度誤差控制在毫米級，精準的力線校正，能讓步態更自然，並大幅提升人工關節在頻繁負重下的耐用年限。

在上述兩項先進技術運用下，王姓患者術後當天即開始復健，第一天便能使用助行器下床站立行走。住院第8天順利出院，第10天回診時已能棄用助行器自由走動。