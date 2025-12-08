罰不怕耶！他酒駕達11次「喝醉載友騎上快速道路」惹怒法官：判入獄矯正

記者陳佳鈴／彰化報導

男子知酒駕危險、前科累累，仍一再挑戰法律底線，甚至在車牌遭註銷後仍駕駛無牌車上路。（示意圖／資料照）

彰化一名黃姓男子屢屢酒駕被抓，累犯紀錄多達10次，甚至因此遭註銷機車車牌，但仍不知悔改。去年8月間，他酒後再次騎乘未懸掛車牌的機車，後座還違規載人還闖上台76線快速道路，被國道警察攔下酒測，酒測值達每公升0.43毫克，再度觸犯公共危險罪。法院審理後痛斥他「毫無悔意」，本次為第11次酒駕，依累犯規定判處有期徒刑1年。

判決指出，黃男多年來酒駕紀錄累累，其中近年已有3次遭南投地院判刑入監，刑期分別為7月、9月與11月。雖曾假釋出監，並於2021年7月期滿終結保護管束，但恢復自由身不久，又再次因酒後駕車惹禍。

根據判決，今年8月16日深夜，黃男在住處飲酒，隔日午餐後竟不顧酒精尚未代謝完畢，騎著無牌機車上快速道路，且後座載人，造成極大行車風險。國道警第三大隊巡邏時發現該輛無牌機車行跡可疑，上前攔查後對黃男進行酒測，果然測出高達0.43毫克的酒精濃度。

法院審理時，黃男雖坦承犯行，但法官指出，他明知酒駕危險、前科累累，仍一再挑戰法律底線，甚至在車牌遭註銷後仍駕駛無牌車上路，完全漠視其他用路人的生命安全。

法官依其犯行情節、累犯身分及再犯高度風險，認為必須施以較長期監禁矯正，最終判處有期徒刑1年。

