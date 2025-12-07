罰不怕？工人「零防護」穿梭5樓 業者9月才被罰20萬

台中市 / 綜合報導

台中市梧棲區一處工地被民眾目擊，有工人實施高空作業時，疑似沒有綁上安全繩索，就在近5層樓高的屋頂上來回穿梭，讓目擊的民眾邊看了捏把冷汗，但這個工地已經不是第一次發生這樣的行為，9月份才被拍下，一樣是工人沒有安全防護，站在4層樓高的鋼架來回穿梭，當時業者被勞工局開罰20萬，勒令停工，沒想到10月2日才復工，又被民眾直擊工人，沒有安全防護的危險景象。

工人實施高空作業，在屋頂上來回穿梭，其中一名工人還沒戴安全帽，但更誇張的事，這群工人身上疑似都沒有綁安全繩索，目擊民眾說：「真的不怕死。」目擊民眾在現場看的是膽戰心驚，因為這群工人站的地方將近5層樓高。

驚險畫面就在台中梧棲臨港路上，現場在興建車體廠的倉庫，實際回到現場發現，4名工人爬上梯架在固定鐵皮，身上雖然有配戴安全繩，但只有一個人有正確使用安全繩，掛鉤在梯架上，現場負責人說：「我們要蓋(屋頂)，在鋼架上，所以要蓋就要拆掉，如果風大，我們也不能作業。」

但工人沒有任何防護措施，就執行高空作業，已經不是第一次，9月才被民眾目擊，工人在鋼架處攀上攀下，身上一樣都沒綁安全繩索，當時勞工局開罰20萬，並且勒令停工，10月2日才復工，才過兩個月，又被民眾直擊，民眾說：「當然沒綁安全索會危險，至少要放一些防護措施，可以掛鉤之類的。」

工人攀爬高處沒有防護措施，讓不少人看了捏把冷汗，就怕一個不小心發生意外，勞工局也說將派人前往工地稽查，如果真的有違規將開罰最高30萬，還會勒令停工。

