罰不怕？彰化火車站周邊「罰單熱點」在這裡

〔記者劉曉欣／彰化報導〕彰化火車站周邊的路邊停車格一位難求，每到假日就會看到一整排機車被開違停罰單。彰化警方表示，無論是人行道，或是劃設紅、黃線的路段，只要是車輪超過柏油路面或水溝蓋一點點都是違停，只要接獲檢舉，就可開罰600元到1200元罰鍰。

根據警方統計，彰化市三民路名列全縣十大違停的第六名，主要原因就是火車站前的機車違停，很多民眾誤以為只要停放在紅線或是黃線內的區域，就一切OK。事實上，只要車輪有超過柏油路或是水溝蓋，通通都算是違停。

廣告 廣告

有民眾表示，因為每天搭車到台中，經常都會看到警方在火車站前的三民路一帶在取締機車違停，因為是一整排違停，一開就是一整排，有的機車可能一停就好幾天，整個機車後座手把就有好幾張違停罰單，由於機車違停罰單每張600元起跳，這樣還不如花錢去停在停車場，或是坐計程車來搭車，不然還沒出門上班，鈔票就先飛了。

警方指出，只要接獲檢舉就會前往取締，尤其是彰化火車站周邊，無論是前站的三民路、中正路或是光復路，還是後站的辭修路，都是檢舉熱點。有人因為趕著搭車，只好機車隨處一停，又或是碰到放假就是一停好幾天，只要有人檢舉就會依法告發。

彰化火車站周邊都是檢舉熱點，警方只要接獲檢舉就要前往取締。(記者劉曉欣攝)

【看原文連結】

更多自由時報報導

獨家》驚！他跌落國道楠梓段險沒命 幕後金錢情感糾葛曝光

高雄陸戰99旅爆槍響！中尉稱檢查槍彈竟在哨亭內擊發身亡

中國女破壞大阪勝尾寺「台灣達摩陣」 老公制止無效畫面曝光

禁日旅遊半個月！日本旅遊業1反應中國傻了

