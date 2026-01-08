罰不怕！彰化「噪音王」出爐 轎車催油門狂飆110分貝 最吵路段曝光

記者潘靚緯／彰化報導

彰化縣取締噪音，測得超出標準最多的轎車為110分貝。(圖／彰化縣環保局提供)

立法院三讀通過噪音管制法修法，汽機車噪音違規最高罰鍰從3600元大幅提高至3萬6000元，還是有民眾罰不怕！彰化縣環保局公布2025年「噪音冠軍路段」在員林山腳路，依據固定聲音照相科技執法設備取締，一整年開罰179輛次，加上通知到檢70輛次，總計取締達249輛次。其中最吵的「噪音王」為一輛汽車110.02分貝，另一輛紅牌重機，催油門飆速的分貝飆到104.4分貝，超出標準86分貝共18.4分貝。

廣告 廣告

彰化縣最熱門的取締地點為員林山腳路，紅色重機飆到104.4分貝。(圖／彰化縣環保局提供)

環保局指出，最熱門的取締地點從彰化市公園路，變成員林山腳路，推測是年輕人為了前往136縣道、139縣道的山路，避開中山路測速照相桿，卻因噪音太吵遭取締，噪音超標被開罰的就有179輛次，其中8成是機車，2成為汽車。從2025年1月到今年1月，測得最大聲輛的是一部汽車，高達110分貝。

環保局推測，許多年輕人為了前往136縣道、139縣道的山路，避免被測速取締，改走員林山腳路。(圖／翻攝畫面)

環保局表示，噪音取締標準與道路速限有關，道路時速50公里，開罰門檻為86分貝，而道路速限70公里，開罰門檻為90分貝，一旦測到分貝超標，就會直接開罰，裁處1800元到3600元罰款，會通知環保局同步進行檢測，若使用未認證的排氣管，再進行開罰。依據統計，114年固定式及移動式取締共計開罰586輛次，罰單總金額為93萬8700元。

目前彰化縣內針對噪音取締，主要是靠聲音照相科技執法設備，目前共有15套，包含12處固定式及3套移動式，預計今年會再增加3套移動式，針對統計出的噪音熱點加強取締，讓噪音車輛無所遁形。

更多三立新聞網報導

不惜被抓也要吃！毒犯下車買3顆肉包9秒被逮 店家目睹警壓制超淡定

「沒辦不下來的貸款」黑幫勾結車行貸款狂詐2億！1條龍詐乾台北婦3365萬

快許願！清晨目睹巨大流星「藍光爆閃」 彰化男直呼幸運：沒看過那麼大

來不及煞！機車遭撞噴飛高速磨地冒火花 19歲無照男騎士載16歲少女雙亡

