罰不怕！文山惡犬再咬人 去年才罰今又傷路人遭列管

台北市文山區某社區再度發生犬隻攻擊事件，一隻黃色家犬在未繫繩的情況下衝出住家，攻擊路過的民眾及其飼養的黑狗，導致路人與飼主在拉開兩犬時雙雙掛彩。台北市動物保護防疫處已將該犬隻列為攻擊性犬隻，目前正依法進行裁處。

路過犬隻受到驚嚇，不敢走過去。（圖／台北市動保處）

受傷的路人及黑狗已分別送醫治療。動保處調查發現，該黃狗飼主並非初犯，早在2025年6月就曾因遛狗未牽繩遭到開罰。當時飼主辯稱家中飼養四隻狗狗，因空間有限才會帶至社區中庭活動，動保處查看監視器後確認違法事實，依《台北市動物保護自治條例》第十條裁罰4000元。

犬隻未繫繩遭開罰4000元在案。（圖／台北市動保處）

此次黃狗再度衝出家門咬傷路人，動保處表示將依違反《動物保護法》第二十條進行裁處，但尚未作出最終行政處分。該犬隻已被列入攻擊性犬隻名單，未來出入公共場所須受到更嚴格的管制。

動保處強調，依照《動物保護法》第七條規定，飼主應防止其所飼養動物無故侵害他人之生命、身體、自由或財產。另依《動物保護法》第二十條第二項規定，攻擊性寵物出入公共場所應由成年人以長度不超過1.5公尺之牽繩牽引並同時配戴寵物口罩，或是裝載於金屬製堅固箱籠內。動保處呼籲飼養攻擊性寵物的飼主應注意相關規定，並妥善照顧犬隻，以維護動物福祉及社會大眾之安全。

