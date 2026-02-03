罰不怕！新莊黑心補習班累罰200萬照授課 議員籲斷水斷電

新北市政府教育局人員到新莊區未立案補習班稽查違法情形並張貼公告示警。（新北市政府教育局提供／吳嘉億新北傳真）

位於新北市新莊區裕民街某未立案補習班，在不斷遭新北市政府教育局裁罰累計200萬元後，新北市議員陳世軒今（3）日抨擊該補習班無視公權力，前一日發現補習班仍燈火通明在上課，外頭雖有教育局人員稽查與告知家長情況，呼籲市府態度應強硬，採強制斷水斷電強勢作為，確保學生權益。對此，新北市政府教育局回應將盡速會同消防、工務等單位進行公共安全聯合稽查。

陳世軒表示，教育局去年三月曾當場稽查到老師正在上課，立即勒令停業並裁罰25萬元，去年累罰150萬元。今年一月服務處又接獲民眾陳情，指該班至今仍未撤離，甚至傳出有老師打學生之不當管教行為；為此教育局在1月28、29日複查後再罰共50萬，並張貼公告，然而隔日民眾再度反映該補習班仍開門授課，且現場不見教育局所張貼的公告，懷疑補習班為隱匿家長故意撕除，沒想到2號晚間在前往該班，仍發現補習班違法上課，外頭則有教育局人員稽查，並告知家長情況。

陳世軒強調，市府罰錢、貼公告，但業者根本不甩，轉頭就撕毀公告繼續上課，反正有人檢舉、被稽查到付錢了事就好，萬一補習班內有發生任何問題，到時候誰負責？說什麼補救都為時已晚。

陳世軒指出，因業者已多次違反《補習及進修教育法》，且無視撤銷處分，教育局應立即會同公共安全聯合稽查小組，依《行政執行法》採取斷水斷電等直接強制處分；並請教育局針對民眾檢舉補習班不當對待事件，限期完成調查並了解涉案老師是否具教師資格；還有應積極協助已報名的家長辦理退費，更要加強稽查全市未立案補習班違法經營之情形。

新北市政府教育局表示，教育局2日前往稽查時，發現該場所外張貼之市府示警公告遭人擅自除去，已要求場所負責人陳述說明，並將依刑法第139條規定移送法辦；同時重新張貼公告，警示民眾切勿入內就學。後續針對該未立案補習班長期違法、反覆執業，已屬高風險違規態樣，已提報市府公共安全聯合稽查小組列管，將儘速會同消防、工務等單位進行公共安全聯合稽查，如再查獲持續違法授課，除依法從重裁處外，將視情形採取斷水、斷電等必要強制措施，阻卻違法經營行為。

新北市政府教育局說明，已函請學生所屬學校聯繫家長，協助學生儘速轉銜至合法立案補習班；同時將持續透過補教協會、家長團體及多元管道，加強合法補習班辨識宣導，避免家長誤入未立案場所，危及學生受教權益與人身安全。

