罰不怕！美容店屢傳誘騙消費者爭議 中市府上門貼警告

台中市 / 綜合報導

台中豐原廟東商圈一家美容店，常以街頭攔人做問卷的方式，向民眾推銷美容產品，卻沒有告知7日內可以解約，發生消費糾紛。台中市法制局追蹤發現，過去曾對業者開罰2次共9萬元，業者非但沒有改善，糾紛次數還明顯增加，而且常挑20歲以下年輕人和身障人士推銷，消保官昨(28)日前往美容店張貼警示公告，提醒民眾美容店違反消保法，入內消費要謹慎。

消保官在店門口貼上警示公告，寫下這間件違反消保法情節重大，消費申訴案件增加而未妥善處理，經限期改善而未改善，要警告民眾這間店有爭議。民眾說：「如果有發現(警示公告)的話我應該就會避雷，(業者)都會找十幾歲，20歲，沒有社會經驗的。」

廣告 廣告

回到這間店，業者正常上班，在門口拉客推銷，對於被貼出警示公告不接受採訪，不少民眾都知道他們的推銷手法，還曾經因為招攬身障顧客在店內消費20多萬被控訴，如今被貼上警告公告。

台中市法制局長李善植說：「業者常常沒有告訴消費者，這個有7日無條件解約時間，導致消費者不知道自身有這個權益。」

市府說，業者常以路邊拉人做問卷的訪問交易，讓顧客刷卡分期購買高價保養品，沒有告知可以7日內無條件解約，去年11月開罰3萬、今年6月開罰萬元，兩次裁罰9萬元，非但沒有改善，申訴案件還增加。

台中市法制局主任消保官康馨壬說：「只是發覺說(申訴案件)在8月份有明顯的增加，(從7月)1件變成(8月)6件大幅度的增加。」至於為什麼不能勒令停業，市府解釋訪問交易是被允許的消費方式，關鍵是業者有沒有告知完整資訊，而且根據目前消保自治條例，沒有規範可以針對此情形勒令停業，因此張貼公告在門口一個月，希望民眾進門消費前，做好評估。

原始連結







更多華視新聞報導

美容店誘刷卡糾紛多 中市府擬在店面貼消費警訊

美容店爆消費糾紛！ 未貼警示公告？ 市府：同期未增加

美容店「假交友真詐財」 公平會開罰5業者共1100萬

