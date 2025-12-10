罰不怕！逢甲商圈3旅宿「日租套房」遭斷水電

台中逢甲商圈，有三間旅宿違法營運，早已經被觀旅局裁罰30萬元及勒令停業。（圖／東森新聞）





台中逢甲商圈，有三間旅宿違法營運，早已經被觀旅局裁罰30萬元及勒令停業，但業者根本罰不怕，12月8、9號觀旅局會同台電、台水人員到旅宿，強制斷水斷電，不讓業者繼續僥倖經營，保障消費者權益。

觀旅局、會同電力公司，自來水公司以及警方，來到台中逢甲商圈的住宅，強制斷水又斷電，因為這裡長期暗藏非法的日租套房。

台中市觀旅局科長張俊生：「不是刊登在訂房網站平台，就是合法旅宿。」

第一間是位在福上巷的RaRa旅宿，門牌被貼A4的公文單，標明違法經營，但業者的訂房網站還沒撤，內部照片超豪華又舒適，民眾在訂購時，可能不知道是非法的日租套房就落入陷阱。

民眾：「如果有其他什麼不合法的，我們也不知道，消防設備或者逃生安全類。」第二間是四川路上的INN隱，屬於集合式住宅內，開放式出入，大門可以看到小小的招牌，日租套房就在大樓內。

附近居民：「不知道為什麼台中就不給它合法，沒辦法合法（業者）就不要做了。」

第三間被斷水斷電的是至善路上的逢甲漫漫，而這間旅店營業兩年，說好的樓中樓竟是工地風架A字梯爬上下舖，超高收費6300元鬧上新聞，這回被觀旅局盯上後，仍無視裁罰繼續營業。

附近居民：「這裡是住宅區，這裡不是營業場所，而且它也沒有去合法跟政府申請，那如果有什麼公安問題消防問題，那誰要來負責。」

這三間違法的日租套房，第一次罰10萬，第二次罰20萬元並勒令停業，但業者罰不怕仍繼續營業，觀旅局才祭出鐵腕，12/8、9號強制斷水斷電，為的就是要保障消費者的權益，住宿的公共安全，三間業者目前在網路上也已經訂不到房，之後是否改名換點繼續經營，民眾還是要特別注意。

