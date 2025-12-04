罰單陷阱與治理失能 豈能將「國恥」推諉地方財政

藝人陳為民以「監獄電網」形容台灣遍地密佈的測速照相，直指這是「國恥」，引發輿論沸騰。簡而言之，就是民眾很有感。這憤怒不僅來自用路人對荷包受損的切膚之痛，更因為冷酷數據所揭示的荒謬矛盾；台灣擁有超高密度的科技執法，但2022年交通事故死亡人數逾3000人，在已開發國家中敬陪末座。事實證明，當罰單治理取代了專業的道路工程，這片島嶼的交通安全只會在原地打轉。

統計數據顯示，2022 年台灣交通事故逾37.5萬件、死亡逾3000人、受傷近39萬人，在已開發國家中明顯偏高。相較之下，日本的道路死亡率約為每10萬人2人上下，而台灣的測速照相密度竟被外界指稱是日本 數百倍之多。

廣告 廣告

這份危及公共安全的治理成績單顯然不及格，執政黨立委的反射性回應卻是劃錯了重點。他們迅速將輿論壓力導向《道路交通違規罰鍰收入分配及運用辦法》的修正，強調問題出在「地方政府設置過多」，並呼籲交通部修法避免罰鍰淪為地方財源。這種將焦點從「中央政策專業失能」轉移到「地方財政分配不當」的行為，無非是要為交通部開脫。

交通安全的核心策略與工程規範，權責毫無疑問屬於中央。道路斷面設計、車道配置標準、號誌間距、減速工程規範，乃至於行人與機車族的空間保障，誰負責制定？正因為中央長期以來對道路設計、城市規劃與交通工程的失能與輕忽，才逼使地方政府在面對事故壓力時，反射性地舉起「開罰」這唯一的工具。

這種「治標不治本」的治理邏輯，導致台灣交通長年停滯不前。真正的病灶在於道路設計的結構性缺陷。人行道嚴重不足、機車與汽車混流、標誌標線混亂等等，這些才是導致事故率高居不下的根源。相較於先進國家從工程專業入手，檢討路權配置與減速設計，台灣卻習慣先開罰再談改善，而且往往是談而不改。

執政黨立委豈能以「地方設置過多」為由，推卸交通部對國家整體交通安全失能的責任？中央必須勇於修正的，不僅是罰鍰收入的分配比例，更是整個交通治理的專業哲學。政府必須從根本上站出來，建立透明且具備科學實證的測速設置標準與審查制度，消除民眾對「罰單陷阱」的疑慮。

道路安全的改善不會靠罰單奇蹟式發生，它需要的是系統性工程、專業決策與長期投資。當交通政策從搶錢工具回歸公共安全本質，並由中央負起責任，進行結構性的改革時，遍地的測速照相才能從「國恥」的象徵，轉變為必要的最後一道防線。

更多品觀點報導

「方向燈要閃幾下」才能轉？正確解答曝光「做錯秒噴6000元」

陳為民批「國恥」掀論戰 鄭運鵬：多數測速是居民要求安裝

