罰更重！北市久停車新制：第16天就拖吊、移置費漲至1500

「台北市處理妨礙道路交通及久停公有停車場車輛自治條例」修正案於1月1日施行，久停車輛容許日數從45天縮短至15天。 （本報資料照）

為解決停車場久停車輛無法移置排除問題，「台北市處理妨礙道路交通及久停公有停車場車輛自治條例」修正案於1月1日施行，其中久停容許日數從45天縮短至15天，未處理者即移置，小客車違停拖吊費從900元提高至1500元；機車拖吊後保管費用提高為每半日50元，拖吊後5日內未領出者保管費用再提高為每半日75元，北市停管處轄管「不收費格位」及「委外經營停車場」均已擴大納入適用。

原先久停容許日數為30日，停放逾30日將張貼通知單，通知限期15日後可拖吊，等同停第46天才能拖吊；修法後容許日數縮短至10日，停放逾10日車輛，張貼通知單限期車主5日內處理，未處理者即移置，即久停第16天就會被拖吊。

廣告 廣告

停管處表示，修法後小客(貨)汽車移置費提高至1500元，保管費提高為前5日每半日200元，逾5日未領出者，第6日後保管費每半日300元；機車保管費提高為每半日50元，逾5日未領出者，第6日後保管費每半日75元。

停管處呼籲，新制已經實施，請車主勿有久占停車格行為，並提醒已遭移置車輛車主，盡早領回遭拖吊車輛。

更多中時新聞網報導

2025台灣體壇10大新聞回顧》SBL假球案 球員遭重懲

2025台灣體壇10大新聞回顧》WB首辦世錦賽 黃筱雯3摘后冠

川普施壓無效 美350款藥品擬漲價