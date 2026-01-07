罰跑操場100圈！8歲童肌肉拉傷 代課師竟辯「開玩笑」

【記者凃建豐／高雄報導】台南市安平區一所國小8歲周姓學童上課時與同學嬉鬧，並遭陳姓體育代課老師要求「跑一百圈」，男童邊跑邊哭跑，到8圈半陳師才讓他停，但男童已造成肌肉拉傷，家長告到學校，陳遭台南市府裁罰6萬元，竟辯稱只是「開玩笑」，提告撤銷處分，但遭高雄高等行政法院駁回。

判決指出，陳姓體育代課老師前年5月3日要周童跑操場一百圈、一起嬉鬧的同學跑五圈，事後周童經醫師診斷有「過度運動雙下肢肌肉拉傷」，隔天家長告知學校，校方通報校安事件。

廣告 廣告

台南市社會局認定陳姓老師違反兒童及少年福利與權益保障法，裁罰6萬元，陳不服提起訴願遭駁回，再向高雄高等行政法院地方庭提起行政訴訟主張，當天他首次擔任該班體育代課老師，他不是要求周姓男童跑一百圈，是以「開玩笑」的口吻要求跟周嬉鬧的另一名學生。

陳說明，他是玩笑之語而非「處罰」，更與「體罰」無涉；當天他第一時間將周童帶回關心，並未置之不理或違反教師注意義務，社會局沒有讓他陳述意見已違法，請求訴願決定及原處分均撤銷。

社會局認為，國小調查報告以及老師自己的起訴狀，其口頭確實說出跑一百圈，已讓周童聽信並遵從指令苦撐跑步，當同學提醒，陳還說「先不要管他」，顯已逸脫老師應負的注意義務，危害周童身心健全發展。

法院勘驗學校監視器影像、調查報告中學生證詞，以及參酌陳姓老師承認周童詢問要跑幾圈時，不否認有講過一百圈，認定陳確實有要求周童；陳未顧慮周童對於教師指令基於敬畏之心不敢不從，亦沒有考量周童體能是否足以負荷，即使辯稱是玩笑之語，仍無法作為卸責之詞。

【看原文連結】

更多壹蘋新聞網報導

林俊傑才認愛「白富美」網紅 她被目擊現身北京派出所報案

汪小菲老婆將回台坐月子 嬰兒房曝光！網友猜寶寶性別一面倒

MG HS通過TNCAP五星安全評等 1月購車優惠79.9萬元起

