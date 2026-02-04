罰近30萬！食藥署稽查營養午餐團膳 新竹、台南「這3業者」不合格

記者簡浩正／台北報導

食藥署「114年度供應校園午餐團膳業者稽查專案第二階段稽查結果」，3家團膳業者環境不潔等缺失。（圖／食藥署提供）

衛福部食品藥物管理署今（4）日公布「114年度供應校園午餐團膳業者稽查專案第二階段稽查結果」，其中新竹縣「泰和食品有限公司」及台南市「卡多利亞食品股份有限公司」、「頂旺團膳便當工廠」等3家業者，查出設備設施不潔等缺失，各已依《食安法》開罰。

為督促供應校園午餐之團膳業者確實遵守食品安全衛生法規，食藥署聯合地方政府衛生局執行「114年度供應校園午餐團膳業者稽查專案」。於114年9月至12月(本專案第二階段)，共查核團膳業者283家次，並抽驗午餐成品及半成品274件、豬肉原料70件，及查核豬肉原產地標示263件。執行結果顯示，除3家業者GHP複查不合格，已由衛生局依法處辦外，其餘均符合規定。

食藥署南區管理中心主任魏任廷表示，本專案配合學校開學時間，分兩階段針對全國供應校園午餐團膳業者，進行作業環境衛生稽查及抽驗。第二階段期間(114年9月1日至12月31日)由衛生局實地稽查相關業者計283家次，查核過程發現部分業者GHP初查有缺失事項，如作業區牆面、地板或天花板未保持清潔、作業用設備或器具凹損不潔、未落實病媒防治措施等，經要求限期改正後，仍有3家業者複查時未完成改善，已由衛生局依法裁處，其餘業者則皆複查合格。

其中，不合格業者包括新竹縣「泰和食品有限公司」，GHP初查有缺失，經衛生局複查仍有地板濕黏不潔、設備有油垢且工作檯面不潔、垃圾桶等隨意放置、冷凍冰箱整理未落實、冷藏溫度紀錄不確實等缺失未完成改善，已經依違反食安法裁處新台幣12萬元。



台南市「卡多利亞食品股份有限公司」，GHP初查有缺失，經衛生局複查仍有作業區牆面天花板不潔、紗窗不潔或破損、層架鏽蝕、燈具損壞未更新等缺失未完成改善；台南市「頂旺團膳便當工廠」，GHP初查有缺失，經衛生局複查仍有部分牆面、天花板不潔；紗窗不潔、出風口不潔、盛裝餐食之器具凹損不潔等缺失未完成改善，分別已裁處8萬元。

業者不合格情形說明與罰款金額。（圖／食藥署提供）

魏任廷說，在抽驗與標示查核部分，本次共抽驗274件午餐成品與半成品，依食品中微生物衛生標準與食品添加物使用規定檢驗；以及抽驗70件豬肉原料檢驗乙型受體素，結果皆符合規定。另針對校園午餐所使用之豬肉原料原產地資訊揭露，共查核263件，結果亦皆合格。食藥署將持續與地方政府衛生局共同合作，落實供應校園午餐團膳業者之稽查與抽驗，以保障學生用餐的衛生與安全。

