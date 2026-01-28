罰金從3600起跳！北市28處聲音照相抓超兇 最重扣牌
台北市透過「靜城專案」聯合稽查與聲音照相科技執法，取締噪音車輛擾民情形。台北市環保局28 日公布，北市噪音車輛陳情件數連年下降，從民國112年4653件，降至113年3120件，114年更降至1992件，相較112年減少近6成。車輛違反「噪音管制標準」罰則已調高為3600元至3.6萬元，情節重大者，得移請公路監理機關吊扣牌照。
環保局指出，為有效取締高噪音車輛，台北市採取了多管齊下的管制策略，除常態性與警察機關及監理單位執行夜間聯合攔查勤務外，也已佈建完成全市28處固定式聲音照相科技執法設備，並每年執行200場次的移動式聲音照相勤務，針對民眾通報熱區重點查緝；另台北市也參與北部縣市區域聯防機制，透過跨縣市合作，大幅提升執法效率與覆蓋率。
環保局表示，隨著立法院三讀修正通過《噪音管制法》部分條文，車輛違反「噪音管制標準」罰則已大幅提高，由原本的1800元至3600元罰鍰，調高為3600元至3.6萬元，並通知限期改善；情節重大者，得移請公路監理機關吊扣牌照，車主應遵守法規，切勿任意改裝排氣管或不當操駕製造噪音。
環保局強調，未來將持續精進執法作為與量能，同時呼籲，民眾如發現疑似噪音車輛亦可透過簡單的「拍、記、傳」3步驟檢舉。「拍」，錄影或拍照，清楚拍下車牌號碼及排氣管；「記」，記下車號、時間、地點、噪音狀況；「傳」，至環境部噪音車檢舉網，期盼透過公私協力，加速後續的查證與通知到檢程序。
