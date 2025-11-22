罰金110萬！毒品唾液快篩執法上路 全國首日查獲18案
記者楊忠翰／台北報導
警政署為了取締毒駕，全面推動毒品唾液快篩，20日傍晚開始執法，24小時內查獲18起毒駕案件，罰單總額高達110萬元，嫌犯車輛遭移置保管並吊扣駕照，並依刑法及刑事訴訟法規定採集尿液送驗，再根據送驗結果追究公共危險、毒品等罪嫌。
警政署表示，全國警方取締的18起毒駕案件，除了六都均有斬獲外，還包括新竹市、雲林縣及嘉義市等地區，仍以台北市5件及新北市4件為最多；除此之外，警方查獲的毒品種類部份，則是安非他命9件、K他命2件、海洛因1件、依托咪酯1件及卡西酮1件，還有4件則檢出兩種毒品以上。
警政署指出，毒品唾液快篩取得的數據，將是警方觀察毒品盛行種類的重要依據，針對線上執法情形，本署將持續蒐集檢測結果，以及警員回饋的意見，持續滾動修正執法策略。
警政署呼籲，毒駕已是全民公敵，毒品唾液快篩上路後，將全力打擊毒駕危害，民眾切勿心存僥倖，駕駛人務必配合執法，拒測者將重罰18萬元。
更多三立新聞網報導
吸完毒上班！通緝犯赴榮總裝修 騎車不穩遭警尾隨逮獲
起底垃圾山主謀李有財！人脈廣、事業多 回收場遭開罰14次
跆拳國手發威！醉男破壞警車還打傷警 警界蔣萬安出手制伏
病患損失逾20萬！五度闖北市馬偕病房行竊 慣竊逛夜市遭警活逮
其他人也在看
唾液快篩查毒駕 刑事局：已查獲18件罰110萬元
（中央社記者劉建邦台北22日電）內政部警政署刑事警察局今天發布新聞資料表示，以毒品唾液快篩取締毒駕上路後，全國取締18件毒駕，開出罰單總額共新台幣110萬元，違法駕駛車輛當場遭移置保管並吊扣駕照。中央社 ・ 14 小時前
毒駕執法新制首日 北市警查緝毒駕成效顯著
【互傳媒／記者 陳德儀／台北 報導】為積極打擊毒駕犯罪，臺北市政府警察局於昨(20)日唾液毒品快篩檢測執法啟動互傳媒 ・ 1 天前
男子違停飄K味 南港警首用唾液快篩揪出毒駕
昨（21）日下午，台北市南港區一名轎車駕駛因違規停車於超商前遭員警攔查，不料車內竟飄出濃濃K他命氣味。南港分局員警當場以毒品唾液快篩試劑鑑驗，駕駛呈施用愷他命陽性反應。警方隨即依《道路交通管理處罰條例》第35條1項2款製單告發，並當場扣車。此案也是毒駕唾液快篩新制上路後，南港分局成功查獲並依新制告發自由時報 ・ 19 小時前
毒品唾液快篩上路 6分鐘毒駕現形！全國第1張罰單高雄警開出
毒品唾液快篩20日全面上路，6分鐘就能測得毒品種類。高雄市鳳山警分局20日晚間在大東一路執行巡邏勤務，見盧男（48歲）手部疑有施用毒品痕跡，實施毒品唾液快篩檢測，結果呈一級毒品海洛因陽性反應，當場依據道路交通管理處罰條例第35條予以舉發，另依法採集尿液送驗函送高雄地檢署偵辦。太報 ・ 1 天前
快篩試劑揪毒駕！台中警摩鐵旁抓到K仔陽性…「驗7毒」準確率96％
為了因應毒駕事件頻傳，警政署引進唾液毒品快篩試劑，20日正式上路，台中市警方當晚就在汽車旅館附近發現一名男子行跡怪異，上前盤查時聞到K他命異味，經唾液快篩後發現呈陽性反應，當場依毒駕移送法辦。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
台南首例 毒品唾液快篩逮毒駕
記者盧萍珊∕永康報導 二十日起全國警察機關同步以「毒品唾液快篩」執法，永康分局首日查…中華日報 ・ 1 天前
毒駕執法新制首日 北市警逮3人毒駕
北市警局20日在唾液毒品快篩檢測執法啟動首日，自辦「擴大取締酒駕、毒駕兼防制危險駕車勤務」，提供初篩試劑讓同仁用於勤務中。其中北市保安大隊以毒品唾液快篩取締毒駕3件3人，合計查扣大麻捲菸10支、依托咪酯菸彈4個、安非他命1包、安非他命殘留打火機1個及安非他命吸食器...CTWANT ・ 1 天前
中市警「毒駕零容忍」！毒品唾液快篩首日上路即查獲陽性反應
【警政時報 林家嘉／台中報導】為有效打擊毒駕案件，臺中市政府警察局今啟用「毒品唾液快篩」執法措施首日，便查獲疑似毒駕且唾液快篩呈陽性反應的案件，展現中市警「毒駕零容忍」的強力執法決心。警政時報 ・ 13 小時前
唾液快篩執法上路！永康警首樁「驗口水、抓毒駕」， 逮人、扣車、開罰
本月20日起，全國警察機關同步「毒品唾液快篩」全面執法，台南永康分局第1天就有斬獲，大灣派出所昨夜攔查交通違規的車輛，發現駕駛涉嫌持有毒品，經採集其唾液檢測結果，呈現一、二級毒品陽性反應，證實為施用毒品後駕車（毒駕）；全案以《毒品危害防制條例》、《刑法》公共危險罪（毒駕）移送法辦，並依違反道路交通管自由時報 ・ 1 天前
打擊「毒駕」全國同步啟動唾液毒品快篩試劑 宜警強勢執法全面上路
【記者 林明益／宜蘭 報導】違反道路交通管理事件統一裁罰基準及處理細則，新增第19條之4「唾液毒品快篩檢測取締台灣好報 ・ 1 天前
桃園騎士滑手機、行車不穩遭警方盤查 毒品唾液快篩呈陽性
桃園市警察局為防制發生毒駕肇事造成死傷案件，引進「毒品唾液快篩」加強查緝，並依據交通部11月19日公布修正違反道路交通管理事件統一裁罰基準及處理細則，將唾液篩檢、拒測等程序納入警方執法程序，昨(21)日全市同步執行「取締酒駕丶毒駕及防制危駕勤務」，立即查獲毒駕案件4件。 警察局表示，為桃園電子報 ・ 12 小時前
毒品唾液快篩執法上路 北市警逮通緝犯又查獲他涉毒駕
毒品唾液快篩執法前天上路，詎料台北市警松山分局三民派出所昨查察1名林姓通緝犯時，見他騎乘機車上班，當場逮人，卻發覺他眼神空洞、行動不穩，疑似吸食毒品，隨即帶返派出所進行毒品唾液快篩，結果呈現毒品陽性反應涉及毒駕，警方全案除因通緝交由北檢歸案，另依據道路交通管理處罰條例35條予以製單告發，同時採尿進行自由時報 ・ 12 小時前
毒駕執法新制首日 北市警查緝3毒駕唾液快篩呈安非他命陽性反應
[Newtalk新聞] 台北市警局昨（20）日起啟動唾液毒品快篩檢測執法，自辦「擴大取締酒駕、毒駕兼防制危險駕車勤務」，提供初篩試劑讓同仁用於勤務中，能迅速、準確、高效率判斷駕駛人有無毒駕情事，並依試劑呈陽性反應結果，當場開立罰單、車輛移置保管、吊扣其駕駛執照，遏止毒駕行為，維護民眾生命財產安全。執法首日警方運用唾液毒品快篩試劑，查獲毒駕案件3件，均呈安非他命陽性反應。 該毒駕執法新制係交通部及內政部於今(114)年11月19日修正並頒布「違反道路交通管理事件統一裁罰基準及處理細則」第19條之4，新增條文主要係為推動唾液毒品快篩試劑成為第一線員警執法檢測工具，並明確對車輛駕駛人實施唾液毒品快篩試劑測試之檢測程序及拒測處置作為，以防制毒駕危害；另內政部警政署針對唾液毒品快篩試劑的使用時機、執法流程及相關法規等，於今（114）年11月20日函發「取締疑似施用毒品後駕車作業程序」，正式啟動唾液毒品快篩試劑執法。 執法首日，北市警依法將疑似毒駕的駕駛人攔查後，告知其執法程序及快篩試劑使用方式、保存期限等規定，全程錄音錄影，以保障駕駛人權利；若拒絕檢測者，則重處新台幣18萬元罰鍰、車輛移置保管及新頭殼 ・ 1 天前
3嫌暴力討債拒檢！ 警匪逆向追逐 沿路車輛驚閃
新北市往林口的青山路，19日早上發生一起驚險的警匪追逐戰，有駕駛目擊，一輛白色轎車高速逆向行駛，差點就要跟他發生碰撞，而後方還有一輛警車窮追不捨，原來警方正在追緝暴力討債嫌犯，但車輛攔查不停，一路逃到...華視 ・ 13 小時前
毒駕執法新制首日 北市警查緝毒駕成效顯著
【民眾網編輯方笙楠臺北報導】為積極打擊毒駕犯罪，臺北市政府警察局於114年11月20日唾液毒品快篩檢測執法啟動 […]民眾日報 ・ 1 天前
毒品唾液快篩執法上路！全國1日內查獲18案、罰百萬
警政署全面推動「毒品唾液快篩」取締毒駕，前日正式上路，統計自前天傍晚展開攔檢執法，24小時內全國警方共取締18件毒駕，開出罰單總計金額高達110萬元，且車輛均當場遭移置保管並吊扣駕照，後續還將依據刑法及刑事訴訟法規定採集尿液送驗，依送驗結果追究所涉及公共危險、毒品等罪嫌。自由時報 ・ 17 小時前
失蹤迷途老人 萬華警熱心助返家
【民眾網編輯方笙楠臺北報導】臺北市萬華分局東園街派出所警員吳孟樵日前於廣州街與西園路二段路口，接獲計程車司機報 […]民眾日報 ・ 14 小時前
醉爆口角怒砸車！ 男丟酒杯襲警濺血 遭快打壓制
台中2名親戚關係的男子，深夜酒喝多了，不但爆發口角，還砸破路邊休旅車的玻璃，氣氛相當火爆，警方啟動快打部隊到場，要來勸阻衝突，其中梁姓男子情緒激動，把手上的酒杯砸向警員，造成警員左手臂流血受傷，大批警...華視 ・ 13 小時前
手腕有針孔 全國首位唾液快篩涉毒騎士現形最重罰12萬
警政署通令全國警察機關展開「毒品唾液快篩試劑檢測」執法，首位遭攔檢騎士為高雄市盧姓機車騎士，由於他手腕疑有針孔痕跡，經快篩呈陽性反應，當場被舉發，最重可處12萬元，並依法採集尿液送驗，函送高雄地檢署偵辦。高市警局鳳山分局鳳崗派出所20日19時10分許，在鳳山區大東一路、光遠路口，見一男子騎乘普重機車自由時報 ・ 1 天前
毒品唾液快篩上路 新北警啟動威力路檢 (圖)
毒品唾液快篩新制實施，新北市警察局21日表示，會在41處路口持續加強攔查交通違規與可疑車輛，盼透過快篩（圖）與威力路檢，降低事故風險並有效遏阻毒駕上路。中央社 ・ 1 天前