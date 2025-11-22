罰金110萬！毒品唾液快篩執法上路 全國首日查獲18案

記者楊忠翰／台北報導

毒品唾液快篩上路後，全國總計查獲18起毒駕案件。（圖／翻攝畫面）

警政署為了取締毒駕，全面推動毒品唾液快篩，20日傍晚開始執法，24小時內查獲18起毒駕案件，罰單總額高達110萬元，嫌犯車輛遭移置保管並吊扣駕照，並依刑法及刑事訴訟法規定採集尿液送驗，再根據送驗結果追究公共危險、毒品等罪嫌。

警政署表示，全國警方取締的18起毒駕案件，除了六都均有斬獲外，還包括新竹市、雲林縣及嘉義市等地區，仍以台北市5件及新北市4件為最多；除此之外，警方查獲的毒品種類部份，則是安非他命9件、K他命2件、海洛因1件、依托咪酯1件及卡西酮1件，還有4件則檢出兩種毒品以上。

警政署指出，毒品唾液快篩取得的數據，將是警方觀察毒品盛行種類的重要依據，針對線上執法情形，本署將持續蒐集檢測結果，以及警員回饋的意見，持續滾動修正執法策略。

警政署呼籲，毒駕已是全民公敵，毒品唾液快篩上路後，將全力打擊毒駕危害，民眾切勿心存僥倖，駕駛人務必配合執法，拒測者將重罰18萬元。

