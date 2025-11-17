罰鍰、滯納金 不得列費用

各種稅法所規定的滯報金、怠報金、滯納金，企業在申報營所稅時皆不得列為費用或損失，財政部高雄國稅局提醒，因違反各種法規所處的罰鍰，包括因食品安全、環境、空氣汙染及交通違規等，不限於違反稅法規定，同樣也不得列為費用或損失。

高雄國稅局表示，所得稅法規定，營利事業經營本業及附屬業務以外的費用及損失，或家庭之費用、各種稅法所規定的滯報金、怠報金、滯納金，以及依各種法規所科處之罰鍰，均不得列為費用或損失。

舉例說，A公司112年度營所稅結算申報，列報其他損失100萬元，查核時發現該筆損失是因違反營業稅法規定所處罰鍰，依所得稅法規定，不得列為費用或損失，經剔除補徵稅額20萬元。

另B公司113年度營所稅結算申報，將違反空汙法規定所處200萬元罰鍰列報其他損失，也遭國稅局查核發現，同樣不得列費用或損失，經剔除補徵稅額40萬元。

