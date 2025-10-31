罵三立是「邪教」！朱凱翔、李孝亮挨告誹謗 北檢不起訴

名嘴朱凱翔。翻攝不演了新聞台臉書



國民黨青年軍李孝亮日前擔任罷團領銜人，涉入「死人連署」爭議，後來遭檢調立案偵辦，三立電視台當時引用律師意見，報導他最高可能被關30年。事後，李孝亮上節目《不演了新聞台》談及此事，主持人朱凱翔大罵三立「毒害人心」、「邪教」，李孝亮也出聲附和，遭三立提告誹謗。台北地檢署今（10/31）日偵結，認定本案言詞雖稍嫌誇張，但目的是增進民眾了解罷免議題，給予兩人不起訴。

國民黨台北市黨部年初因應大罷免，陸續推舉劉思吟、李孝亮擔任民進黨立委吳沛憶罷免案「憶事吳成」的領銜人。後來卻傳出，有大量連署書出現「連署人死亡」、「個資不符規定」等情況，遭民進黨議員告發，兩人也遭檢調立案偵辦。李孝亮母親更跳出來指控，兒子是因國民黨北市黨部主委黃呂錦茹施壓，才擔任領銜人，質疑找人揹鍋。李孝亮今年6月獲得不起訴處分。

立委吳沛憶罷免案爆發「死人連署」案期間，領銜人李孝亮（中右）曾被移送北檢，複訊後30萬元交保。資料照。周永受攝

立委吳沛憶罷免案領銜人李孝亮的母親，當時也以證人身分到北檢。資料照。呂志明攝

當時，三立電視台引用律師意見，指劉思吟、李孝亮涉及偽造文書罪嫌，若一罪一罰最重恐怕判刑30年。李孝亮事後上網路節目《不演了新聞台》，討論罷免連署情況和北檢偵辦情形時，主持人朱凱翔大罵「欸我真的三立毀人家庭欸」、「這個毒害人心的程度，不下於那種詐騙集團欸」、「這簡直就跟邪教沒什麼兩樣嘛！」李孝亮也出聲附和朱凱翔，引起三立不滿，提告兩人涉嫌誹謗。

北檢傳訊朱凱翔，他辯稱，李孝亮的母親是三立的忠實觀眾，當時李孝亮擔任罷團領銜人，三立為了製造輿論壓力給李孝亮，就在政論節目上，針對罷免案和北檢偵辦過程散佈各種錯假訊息，說李孝亮最高恐被關30年，讓李孝亮母親壓力很大，導致母子失和，自認是基於事實而評論。李孝亮也說，因為母親看三立節目，才會反對他做罷免連署，認為三立節目洗腦觀眾，可受公評。

檢察官認為，朱凱翔的言詞雖然稍嫌聳動、誇張，但目的不外乎喚起一般民眾注意，藉此增加民眾對於罷免案及相關衍生議題的瞭解程度。再者，三立確實曾以「死人連署偽造文書鐵證 律師：李孝亮、劉思吟，一罪一罰最重30年徒刑」為題報導，朱凱翔和李孝亮在節目中討論罷免案，當然也可對新聞報導給予回應。

立委吳沛憶罷免案領銜人李孝亮。資料照。廖瑞祥攝

此外，朱凱翔、李孝亮與李孝亮的母親對罷免案的立場不一致，朱凱翔是為了質疑李孝亮母親的認知是否有誤，討論內容也與公共利益有密切關係，兩人言行並非以損害三立名譽為唯一目的，因此措辭或有過激之處，檢察官也認為，沒有明顯超過適當評論的範圍。

檢察官指出，廣播、電視、直播及Youtube網站是民眾接近媒體使用的重大媒介，也是公眾意見最有利的傳播工具，除了對公眾事務監督報導外，也受公眾及其他媒體的監督，因此，雖然本案言詞或有嘲諷、調侃的意思，令人難堪，也屬於監督評論的範圍。況且，三立身為傳媒，當可以新聞媒體對本案言詞進行反駁，並非毫無話語權而無從辯駁。

北檢認定，沒有其他積極證據，證明朱凱翔、李孝亮涉犯誹謗罪，兩人罪嫌不足，給予不起訴處分。

