罵人都可愛！工作一整天累爆 女神李多慧撂台語

南韓啦啦隊李多慧在台灣活動滿檔，工作從早忙到晚，她最近拍攝一段影片，總結一天忙碌的行程，她用台語俏皮開罵工作太累，網友就笑說，李多慧連罵人都這麼可愛。

對著鏡頭展現，剛工作完很疲憊的樣子，直呼我累死了，畫風還是可可愛愛，但是下一秒。

韓籍啦啦隊女神李多慧：「我要回去了，聽得懂嗎？」

欸怎麼突然變超台，多慧在台灣到底學了什麼，這麼有語言天賦。

記者vs.柯震東vs.李多慧：「（那多慧最近也在學台語，還是柯震東要教多慧台語？）台語我只有知道供啥X、哩洗勒X，『哩洗勒X？』OKOK，（誰教多慧講的？）秘密。」

李多慧近期行程滿檔，30號在社群平台發布影片，表示用30秒總結一天，因為怕大家聽不懂她說的台語，所以用了哩洗勒做結尾，也表示最近是在學台語，俏皮模樣也讓粉絲直呼，真的是太可愛。

