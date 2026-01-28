罵健身教練「死胖子」挨告！高中女師反告恐嚇求償140萬 苦吞三連敗

[FTNN新聞網]實習記者周宗怡／綜合報導

高雄一名高中邱姓女老師因不滿健身房王姓女教練接近她心儀對象，竟在公共場合辱罵對方死胖子，慘遭法院判刑並需負擔民事賠償。不料雙方戰火未歇，教練勝訴後將判決書張貼網路上，並寫下「不要惹女教練」、「爸爸說被欺負就要打回去」等語，邱女自述心生畏懼，反告對方恐嚇並求償140萬元後敗訴。

邱女疑因吃醋憤而公然辱罵王女。（示意圖／Unsplash）

判決書指出，全案起於2022年10月，邱女疑吃醋王女與她心儀男子互動密切，加上聽聞王女曾在櫃台以「越南妹」稱呼她，還投訴她穿著及在更衣室偷拍，憤而在健身房內當眾辱罵王女「破」、「死胖子」。王女不甘報警提告，經法院審理，邱女被判罰金4千元，民事部分則判賠3萬元定讞。

沒想到邱女事後提告，王女在勝訴後，將判決書內容公布於社群平台，並以藏頭詩方式暗諷邱女「沒有了腦子」，同時發文寫下「不要惹女教練」、「爸爸說被欺負就要打回去」等語句，認為遭對方恐嚇，加上對方長期跟蹤騷擾，令她心生畏懼，因而反告王女，求償高達140萬元。

不過高雄地院法官審理時認為，王女的發文內容主要是勝訴後抒發個人情緒，並未包含具體的不實指控或誹謗內容，文字中也未見王女利用其體型優勢、恐怖神情、侵略性行為、會泰拳等方式如何有攻擊原告實害之虞。法院因此認定邱女請求無理由，判決駁回，全案仍可上訴。

