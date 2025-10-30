罵垃圾挨告！黃國昌遭鏡週刊社長裴偉求償百萬 雙方律師當庭交鋒

〔記者劉詠韻／台北報導〕民眾黨主席黃國昌近期遭《鏡週刊》連續報導，指控他涉嫌養狗仔監控政敵，甚至使喚駭客竊取資料，行為已違反國安法，黃隨後在臉書反嗆「垃圾週刊」，遭社長裴偉提起民事訴訟，提告求償100萬元。台北地方法院簡易庭今上午9時45分就此案進行準備程序，雙方律師當庭交鋒。

原告代理律師陳泓霖表示，針對被告是否出於「重大目的」侮辱他人，已提出網路留言等證據，皆能證明黃國昌的發言確實造成名譽損害。他並指出，黃過去也曾因使用「垃圾」字眼而遭提告，顯見其主觀上具有侵害名譽權之故意。

被告代理律師洪肇彤則反駁，認為原告誇大損害結果，「公然侮辱，就讓資本額10億元、員工兩三百人的大型媒體公司消失」。他強調，黃國昌的發言應視為針對報導內容的意見表達，而非恣意辱罵，應以整體語境綜合判斷。

對此，原告律師重申，黃國昌多次在公開場合使用「垃圾」字眼批評媒體，已構成反覆侮辱，並非單純評論，應依相關判決認定已侵害名譽權。

《鏡週刊》先前報導，黃國昌涉嫌豢養「狗仔集團」，長期跟監、偷拍政敵，風波未平，又再揭露他「使喚駭客竊取資料」。其中，工程師吳政勳9月間涉嫌入侵中央廣播電台官網、置放中國五星旗，全案目前仍由台北地檢署調查中。對此，黃國昌隨後在臉書反擊：「《鏡週刊》編寫科幻小說，我就當笑話看。他們要自我作賤，就讓他們自我作賤。裴偉的鏡，垃圾到這種程度，實在令人難以置信。」

事實上，黃國昌已經屢次在公開場合以「垃圾週刊」批評《鏡週刊》。去年12月，針對民眾黨主席柯文哲因京華城案遭羈押禁見，鏡因報導檢廉在柯的行動硬碟中發現鉅額支票影像，疑涉金流逾億元，黃國昌當天被媒體詢問報導內容時回應，「自己沒時間回答垃圾週刊的問題」。

《鏡週刊》當時則發聲明表示，黃國昌多次以「莫名其妙的週刊」、「垃圾週刊」稱呼媒體，已屬公然謾罵，逾越合理評論範圍。

