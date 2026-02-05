罵女友買「365元鹹酥雞」拜金 男主角交新歡承諾還錢：等現任領年終

【緯來新聞網】去年有一名女子因點了365元鹹酥雞，被男友罵「拜金女」，2人最後分手，但男方仍有2萬尚未還清，如今事隔3個月，男方近況曝光，自爆已經交了新女友，並喊話等雙方都領到年終，就可以還錢了，一番發文再度被罵翻。



事件起源於一名女子去年11月在Dcard抱怨，男友答應一起吃鹹酥雞並願意出錢，因此她點了365元的鹹酥雞，豈料竟被交往3個月的男友不停數落，質疑她是拜金女。

一名女子因為點了365元鹽酥雞被男友罵拜金。（示意圖／翻攝自pexels）

女子透露，男友指定要點的品項就佔了190元，「加上我想吃的當然會破300」，雙方爭吵後決定分手，還主動資助2個月的房租，「怕他可能要重新找房子，這是補貼給他的」，沒想到男友事後打電話質問，她便提及自己當初借的2萬元補習費，對方卻表示付不出來，隨後掛斷電話，2人就再也沒有聯繫。



如今男方現況曝光，他在該篇貼文底下留言表示，雙方分手後都已經各自安好，他已經有了新的幸福，不再回頭看這段不歡而散的過去，他相信前女友不想再跟他有所聯繫，「她也跟我一樣往前看了，也並不稀罕我還錢給她」，因此選擇尊重對方的意見，「如果要我還那19500元，我也是沒問題的，只是要再等一陣子我+女友的年終才會發放，只要女方需要我們就會還她19500元」。

男方表示已有新歡，並承諾會還錢。（圖／翻攝自Dcard）

網友看到留言後，紛紛留言痛批，「趕快還錢好嗎？哪來那麼多理由」、「莫名其妙為什麼自動減少500變19500？還有當初承諾是1月要還，現在還在說對方要你還才會還，還要等年終…從未見過像你如此厚顏無恥之徒！」、「要多扯？

欠錢還錢天經地義啦，不然你捐出去啊，噁心」。



對此，男方表示，他還2萬也可以，只要前女友有需要，有回應他訊息，年終的錢都會拿來還，「我有跟現任女友好好交代還欠前任的錢，女友不希望我跟前任還有牽扯，所以不要我分期還，要幫忙一起一次還完，我尊重女友的想法」。

