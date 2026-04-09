罵徐巧芯「破格」挨告妨害名譽 檢認可受公評！名嘴獲不起訴處分

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記者楊佩琪／台北報導

首波大罷免7月26日投票當晚，名嘴許維智被控在電視政論節目上，以「破格」等語辱罵徐巧芯，徐巧芯因此提告。許維智接受偵訊時，強調「破格」應為正面詞語，例如「破格晉升」等，並非侮辱。台北地檢署偵辦後，認許維智所言為可受公評之事，罪嫌不足，給予不起訴處分。

徐巧芯提告，許維智在2025年7月26日當晚，在電視台政論節目上，以「男人若娶到這種女人」、「叫做破格」等語，侮辱其人格，也影響其婚姻、家庭。

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許維智強調，「破格」應是正面意義之語，並非負面，例如「破格晉升」、「破格錄取」等。但若以台語來說「破格」，則有負面意思。不過他當時並非用台語，僅是反諷，沒有誹謗惡意。

檢方則認為，許維智的言論，是針對立委身份與罷免案表現等政治議題所作的評論，為可受公評範圍內，也與評論徐巧芯的婚姻、家庭無關。且確實許維智以中文表示，非台語負面意思，難認損及其名譽人格權、社會，因此給予許維智不起訴處分。

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