罵政府帳號恐直接消失？粉專揭社維法修法「恐怖之處」：網路要戒嚴了

府院定調「不副署」三讀通過的《財劃法》、「副署但聲請釋憲」停砍公教年金案後，憲政大戰一觸即發，朝野對立持續加劇，明年度中央政府總預算至今持續卡關。臉書粉專「不禮貌鄉民團」今（27）日在貼文中揭露，行政院準備修改、加嚴「社會秩序維護法（社維法）」，若社群被扣上「散播仇恨言論」，很可能直接被註銷，「民進黨要搞網路戒嚴了！」

「不禮貌鄉民團」貼出一張社維法修正細則的截圖，內容顯示「恐怖主義或境外敵對勢力激化社會對立或消滅我國主權之主張，足以影響公共秩序者，內政部經會商法務部、數位發展部、大陸委員會及相關機關後，得令網際網路平臺提供者、網際網路內容提供者或網際網路應用服務提供者（以下合稱網路服務提供者），對該內容限制瀏覽、移除或對使用者帳號採取限制或終止服務之措施。」

粉專：「社維法」無需經由法院判決

「不禮貌鄉民團」直指過去的社維法，被認定擾亂社會秩序或者散布謠言者可能是「罰款」或「拘役」，但此次行政院草案新增規定，若涉及散布、宣傳仇恨性言論，政府機關可以直接下令平台服務業者（YouTube、臉書、Instagram、Threads、PTT等）限制讀取，除讓其他人讀不到，甚至可以直接註銷該貼文者使用者帳號 ！關鍵是社維法不需經由法院審判，可直接由行政機關、數發部認定。

粉專直呼「恐怖」，因代表以後批評民進黨政府、罵總統賴清德、質疑中選會不公平的，都可能被數發部扣上「散播仇恨言論」，帳號直接被註銷 ！此法若過關，台灣民主恐直接回到戒嚴時期，以後網路上再也沒有人敢批評政府了，許多批評民進黨的自媒體，可能一瞬間被註銷帳號。醫師蘇一峰也在臉書質疑，難道政府千方百計要上述這些平台在台灣落地公司，就是為了這一步？「全民的言論自由要被限制了！」

