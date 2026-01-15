罵柯文哲、黃光芹「雜碎、小丑、爛貨」！ 吳子嘉判拘30天確定 一審要賠15萬

美麗島電子報董事長吳子嘉(左)罵柯文哲、黃光芹，民刑事都敗訴。資料照。廖瑞祥攝



美麗島電子報董事長吳子嘉2024年1月在直播節目，不滿時任民眾黨總統候選人柯文哲及名嘴黃光芹批評美麗島電子報民調是「假民調」，痛罵柯文哲「雜碎、小丑、爛貨」，還羞辱黃光芹「臭逼、來幫我吹喇叭」，一審判吳子嘉拘役30日確定，兩人各求償100萬元，一審判賠柯10萬元、黃5萬元。可上訴。

調查指出，吳子嘉經營美麗島電子報及YouTube「董事長開講」網路直播頻道，他不滿柯文哲和黃光芹斥罵美麗島電子報是「假民調」，在2024年1月4日晚上8點，在「董事長開講」網路直播時，痛罵柯文哲「最大爛貨是誰？第一個是誰？柯文哲嘛，柯文哲你媽個逼，柯文哲雜碎，柯文哲小丑，你媽的放狗咬我」。

他罵到深處還說「你落選就是個王八蛋」，甚至飆髒話「一個人打你兩個，幹你老母機掰，柯文哲我操你媽」。

他接著又用汙言穢語痛罵黃光芹，「黃光芹也是一樣，我幹你祖母啦！」、「黃光芹來幫我吹喇叭，黄光芹我操你媽。」、「今天就告訴你們這些柯粉，這些操你媽的臭逼。」

柯文哲和黃光芹提告妨害名譽，一審判吳子嘉拘役30天，吳子嘉未上訴而定讞；柯文哲和黃光芹各提出100萬元民事求償。

柯文哲接受黃光芹專訪，兩人都告贏吳子嘉。資料照。匯流新聞網提供。

針對柯文哲的部分，吳子嘉抗辯說，他是為了提醒大眾留意各總統候選人支持者均存在之網路罷凌及散布不實消息問題，為促進公共思辯，並非毫無價值的言論，只有侵害微小的名譽，認為柯請求的精神撫慰金過高。

針對黃光芹的部分，他強調用不雅的話罵黃光芹，是模仿柯文哲支持者、館長陳之漢的粗俗表達方式，這是他評論的一部份，沒有侵害太多名譽權。

一審法官分別認定，吳子嘉已經被判有罪確定，且審查其言論，認為已經足以貶損兩人的人格尊嚴與社會評價，因此不採信吳子嘉的抗辯，審酌兩造的經濟能力及社經地位等條件後，判吳子嘉賠償柯文哲10萬元、另賠償黃光芹5萬元。全案可上訴。

