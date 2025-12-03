罵索馬利亞移民是「垃圾」 川普連爆粗口嗆滾回老家

美國總統川普，將他對索馬利亞裔眾議員歐瑪的不滿，擴及到整個索馬利亞上，他稱索馬利亞「很臭」，還說美國應該把索馬利亞移民「都送回老家」。

美國總統川普，2日在內會議中，發表一段充滿仇外情緒的談話，他直指索馬利亞移民是「垃圾」，整天只會抱怨，應該把他們統統送回老家，這段仇外發言，震驚外界。（葉柏毅報導）

據外電報導，川普在會議中，猛烈抨擊索馬利亞人，以及來自索馬利亞，現在是美國公民的聯邦眾議員歐瑪。川普說索馬利亞「很臭」，而且「不好是有原因的」。

川普直接點名歐瑪是「垃圾」，並且說歐瑪的朋友也是「垃圾」。川普隨後將歐瑪的厭惡，擴大到整個索馬利亞移民上。川普說，索馬利亞在美國的移民「毫無貢獻」，他「不想讓這些人繼續留在美國」。川普還說，如果美國繼續留著這些垃圾，美國就是「走在錯誤的道路上」。報導說，川普的發言中，充滿著輕蔑與粗口，充分反映出他對索馬利亞的不屑。

歐瑪則是在「X」平台中，引用記者所發布的內閣會議畫面，並且寫道，川普對她的執著，「相當詭異」，她也認為川普「迫切需要幫助」。