罵聲越大紅越快！《單身即地獄5》崔美娜秀奪話題榜冠軍

〔記者鍾志均／綜合報導〕韓綜《單身即地獄5》話題延燒，其中最具爭議性的名字，非崔美娜秀莫屬。她在節目中的一舉一動，不只牽動感情線，還將自己推上「全民討論區」，人氣與罵聲同步飆升。

據Good Data Corporation FUNdex公布1月第5週TV-OTT綜合非戲劇出演者話題榜，崔美娜秀空降冠軍，力壓一票熟面孔，成為當週最火名字。

至於話題為何這麼猛？因為崔美娜秀在節目中的感情操作，堪稱「誠實到讓人坐立難安」。

廣告 廣告

在《單身即地獄5》中，她一邊與宋承一約會，一邊又坦白自己對林琇濱有好感；和其他女生聊天時，也能一次點名好幾位男性。

這種介於「我很坦率」與「有點失禮」之間的直球操作，讓她被貼上節目裡的「反派角色」標籤，連棚內MC都忍不住多次出聲吐槽。

韓網起底崔美娜秀背景，原來她曾在2022年拿下世界級選美頭銜「世界地球小姐」冠軍，還是韓國史上第一人。

更讓人意外的是，她在決賽問答中，把解決社會問題的關鍵定義為「同理心」，冷靜又成熟的回答，被封為教科書等級。

不只如此，她也客串演過tvN戲劇《瑞草洞》，飾演李鍾碩的相親對象，雖然戲分不多，卻被觀眾點名「自然、不做作」、「氣質完全不同」。

因此，《單身5》播出後，有人替她抱不平，認為節目剪輯放大衝突；但也有網友直言再多頭銜，都不等於是戀愛中的「好對象」。

【看原文連結】

更多自由時報報導

崔美娜秀受傷了！《單身即地獄5》主持群道歉：根本不了解她

具俊曄金寶山守大S一年！傳返韓規劃曝光

吳敦曾爆「5千萬包養乾女兒賈靜雯」！昔合體《康熙來了》全說了

北京不讓中國人去日本的真正原因 日電視台一語道破！不是因為高市的「台灣」言論

