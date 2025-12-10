罵自己？小紅書不配合打詐被禁 國台辦：反民主！剝奪民眾使用社群自由

記者陳思妤／台北報導

「小紅書」涉入詐騙超過1700件，金額高達2.4億元，資安監測全數不合格，母公司對於內政部函請提出改善作為還已讀不回，依《詐欺危害防制條例》被停止解析及限制接取1年。除了國民黨、民眾黨輪番砲轟外，國台辦今（10）日痛罵民進黨是「民禁擋」，「反民主」蠻橫行徑踐踏民主、妨害自由，「粗暴剝奪台灣民眾使用社交平台的自由」。

小紅書不配合台灣打詐，被停止解析及限制接取1年。國台辦發言人陳斌華今天在記者會中稱，讓他不禁想到《左傳•桓公十年》的名句「匹夫無罪，懷璧其罪」。他稱，眾所周知，小紅書是定位為「生活興趣社區」的社交平台，以豐富多元的生活化內容、貼近青年興趣的社區氛圍、便捷的互動方式，深受台灣民眾特別是青年的喜歡。

陳斌華聲稱，「他們藉由小紅書了解大陸真實情況，與大陸使用者親切、友善互動，這讓民進黨當局刻意製造的『信息繭房』和對大陸的污衊抹黑塌了房、破了功」。因此民進黨當局如芒在背，惱羞成怒，其封禁理由中的所謂資安，暴露的是內心的恐懼和不安。

陳斌華還說，至於所謂反詐，「據島內媒體報道，臉書在島內去年涉詐近6萬件，今年也已超過3萬件」，遠超民進黨當局所指控的小紅書涉案數量。他稱，因此，民進黨當局名為反詐，實為「反民主」，其蠻橫行徑踐踏民主、妨害自由，「粗暴剝奪台灣民眾特別是青年的知情權和使用社交平台的自由，嚴重損害島內以小紅書謀生獲利的民眾的生計」。

陳斌華嗆，「從封鎖大陸購物平台、影音平台，再到封鎖大陸社交平台，民進黨已經成了名副其實和老百姓作對的『民禁擋』」，凡是台灣民眾常用的就非禁不可，凡是台灣青年愛用的就非擋不可。他稱，多行不義必自斃，民進黨當局肆意妄為，必自食惡果，「其倒行逆施阻擋不了台灣民眾特別是青年了解大陸、與大陸同胞相交相知的民意潮流」。

