罵自己？王毅批高市「亂講話」應反省侵略歷史 中共卻派影子海軍練攻台

國際中心／綜合報導

日本首相高市早苗先前的「挺台言論」在中國引起的風波尚未落幕，反而越滾越大。中國外長王毅22日在結束訪問塔吉克時，再嗆「日本領導人講了不該講的話」，批評日本應反省當年侵略殖民台灣的歷史。

然而，此言論卻無視中共解放軍日益增長的威脅，在指控日本得反省軍國主義犯下的戰爭罪行時，中共政權早已被外界批評是對外擴張的帝國主義，加大地緣政治緊張。

中國外交部長王毅22日結束訪塔吉克行程，並針對高市先前挺台言論大批日本。（圖／翻攝畫面）

王毅批高市：講了不該講的話

根據新華社報導，中國外長王毅22日結束塔吉克的訪問時，針對日相高市先前的「台灣有事」言論大肆批評，稱「日本現職領導人竟然公開發出試圖武力介入台灣問題的錯誤信號，講了不該講的話，越了不應碰的紅線。」

王毅稱：「中方必須予以堅決回擊，這既是維護中國的主權與領土完整，也是捍衛用鮮血和生命換來的戰後成果。」

目前高市早苗政府無意應中國要求撤回發言。

日本網友近期將中國外交部的「嗆聲公告」改造成搞笑或諷刺迷因。圖為日網友製圖：「所謂越界，就是已經越線了。」（圖／翻攝自X平台 @hari365）

王毅要日本「反思改錯」

王毅還說，「今年是中國抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年，日本最應該做的是，深刻反省當年侵略殖民台灣的歷史，深刻反省軍國主義犯下的戰爭罪行，在台灣和歷史問題上遵規守矩、謹言慎行」。

他更要求日本「早日反思改錯」，「如果日方一意孤行、一錯再錯，一切主張正義的國家和人民，都有權利對日本的歷史罪行進行再清算，都有責任堅決阻止日本軍國主義死灰復燃。」

一邊批日一邊演練「影子海軍」攻台

然而，此言論卻無視中共解放軍日益增長的威脅，在指控日本得反省軍國主義犯下的戰爭罪行時，中共政權早已被外界批評是對外擴張的帝國主義，加大地緣政治緊張。甚至先前還被爆出用民用船隻組成「影子海軍」，演練奪台行動，侵略台灣的野心，有增無減。

