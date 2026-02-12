罵賴清德三字經遭起訴！林國成稱有錯就認尊重司法 民眾黨盼司法公正裁決

[FTNN新聞網]記者方炳超／台北報導

前民眾黨立委林國成在去年參加公開集會活動時，手持麥克風罵總統賴清德三字經，總統賴清德事後對林國成提出告訴，台北地檢署今（12）日偵結，認定林國成言語已於踰越一般人可合理忍受範圍，依法提起公訴。對此，民眾黨也做出回應，民眾黨表示，民眾黨尊重賴總統法律上之權利，惟林前委員已於第一時間公開道歉並自省，期盼司法能給予公正裁決。未來，台灣民眾黨全體公職人員將持續精進，並為全民衝鋒陷陣，不負所託。

廣告 廣告

民眾黨前立委林國成。（圖／資料照）

除此之外，林國成也發出聲明表示，身為政治人物，對自身言行負完全責任，針對去年7月本人為社會帶來不好的示範，當時事發後便有表示的確不妥，有錯就認，絕不迴避。

林國成指出，在此再次為本人言行造成的社會爭議與不良觀感，致上最深的歉意。未來本人將尊重司法程序，期盼相關爭議儘早落幕。更期望為政者面對人民的聲音，除了追究用字遣詞外是否合宜，更重要的是用心傾聽，了解並解決民眾的苦難。



更多FTNN新聞網報導

國會衝突7藍委遭起訴 國民黨團轟綠發動司法清算：決不退縮

回應徐欣瑩聖戰說 陳見賢溫情喊話：尊重制度理性競爭

道歉也沒用！林國成嗆賴清德「X你娘」挨告 北檢起訴並建請從重量刑

