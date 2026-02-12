罵賴清德三字經遭起訴！林國成道歉聲明再酸 民眾黨盼司法公正裁決

林國成去年公開場合飆罵賴清德三字經遭提告。（鏡報林煒凱，資料照）

前民眾黨立委林國成去年參加公開活動時，手持麥克風痛罵總統賴清德三字經，事後遭賴清德提告。台北地檢署今日偵結，依公然侮辱罪起訴林國成，並請法院從重量刑；對此，林國成再次道歉，並稱有錯就認、絕不迴避。民眾黨則表示，期盼司法能給予公正裁決。

林國成去年7月20日參加反罷免活動時，致詞時高喊「我要跟賴清德說，我咧XX娘啦！」該畫面被「民眾黨之聲」YouTbe頻道直播出去。事件延燒引發民進黨譴責，林國成隨後在臉書坦承失言，道歉提及「為社會帶來不好的示範，的確不妥，有錯就要認」等語。

廣告 廣告

台北地檢署今（12日）依公然侮辱罪起訴林國成，並請法院從重量刑。對此，林國成表示，身為政治人物，對自身言行負完全責任，針對去年7月本人為社會帶來不好的示範，當時事發後便有表示的確不妥，有錯就認，絕不迴避。

林國成再次為自己的言行造成社會爭議與不良觀感，致上最深的歉意。未來本人將尊重司法程序，期盼相關爭議儘早落幕，更期望為政者面對人民的聲音，除了追究用字遣詞外是否合宜，更重要的是用心傾聽，了解並解決民眾的苦難。

民眾黨也做出回應表示，民眾黨尊重賴清德法律上之權利，惟林國成已於第一時間公開道歉並自省，期盼司法能給予公正裁決。未來，台灣民眾黨全體公職人員將持續精進，並為全民衝鋒陷陣，不負所託。

更多鏡週刊報導

反罷造勢頻譙賴清德「X你娘」 林國成道歉：情緒失控

【有片】白委林國成口誤喊「團結挺民進黨」 網友看傻眼虧：抓到臥底了

李四川角逐新北 黃國昌喊「不當副手」：有信心成為最好選擇