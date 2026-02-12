罵賴清德三字經！檢起訴請求從重量刑 林國成再道歉：有錯就認絕不迴避

記者詹宜庭／台北報導

罵賴清德「X你娘」被起訴，林國成再道歉。（資料圖／翻攝畫面）

前民眾黨立委林國成去年參加反罷免活動時，在台上罵總統賴清德三字經，事後遭賴清德總統提告，台北地檢署今（12日）偵結，依照公然侮辱罪起訴林國成，並請法院從重量刑。對此，林國成表示，有錯就認，絕不迴避，他要再次為自己言行造成的社會爭議與不良觀感，致上最深的歉意，未來將尊重司法程序，期盼相關爭議儘早落幕。

林國成表示，身為政治人物，對自身言行負完全責任，針對去年7月為社會帶來不好的示範，當時事發後便有表示的確不妥，有錯就認，絕不迴避。在此，他要再次為自己言行造成的社會爭議與不良觀感，致上最深的歉意。未來將尊重司法程序，期盼相關爭議儘早落幕，更期望為政者面對人民的聲音，除了追究用字遣詞外是否合宜，更重要的是用心傾聽，了解並解決民眾的苦難。

民眾黨團則強調，本黨尊重賴總統法律上之權利，惟林前委員已於第一時間公開道歉並自省，期盼司法能給予公正裁決。未來，民眾黨全體公職人員將持續精進，並為全民衝鋒陷陣，不負所託。

