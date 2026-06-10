罵趙少康拋妻棄子不認骨血賠20萬 再判賠民視150萬
CNEWS匯流新聞網記者張孝義／台北報導
名嘴周玉蔻於110年間在她擔任總編輯的放言傳媒、她的臉書及民視節目「辣新聞152」，罵中廣董事長趙少康拋妻棄子、家暴、不認骨血，趙提告民事求償，最高法院日前判決周玉蔻與民視公司連帶賠償200萬元、周另需賠償20萬元，民視支付趙少康205萬元後，向周女請求清償債務150萬元，台北地院今（10）日判決周玉蔻應給付民視150萬元。可上訴。
周玉蔻自110年8月起，陸續在放言傳媒發文指趙少康「前妻不幸在美國罹癌過世，兒子便由繼父和外婆撫養」、「患有自閉症，現在已經開始念書了」、「你在人生過程裡是如何對待親身兒子的」。及「…老趙啊老趙，在我是非大旗、肅清邪魔的名單上，你的列名…」、「關鍵字：家暴、拋妻棄子、不認骨血」。又在民視節目中指趙少康「你打你的太太家暴，扔掉你家的兒子，不認骨血，拋妻棄子，是不是也是不沾手呢…」。
趙少康認為周玉蔻所述不實，已損害其名譽，向周女求償1000萬元，民視也應連帶負責，另要求移除相關言論。
一審認為，周玉蔻抗辯消息來源為證人韓靜燕於70年間私下之陳述；惟證人韓靜燕於法院審理中證稱與周玉蔻無任何來往，亦未與之私下討論有關趙少康私事。認定周玉蔻的言論未涉及公共議題，不受新聞自由保障，她也未盡合理查證義務，民視公司未盡其事實查證之作為義務，連帶賠償200萬元、周另需賠償20萬元，並移除相關言論。
高院合議庭審理認為，周玉蔻所言「…趙少康前妻與趙離婚後，帶著她與趙的兒子一同到美國生活…」符合客觀真實，不構成侵權行為。不過，周玉蔻「…老趙啊老趙，在我是非大旗、肅清邪魔的名單上，你的列名…」、「關鍵字：家暴、拋妻棄子、不認骨血」及在民視節目中指趙少康「你打你的太太家暴，扔掉你家的兒子，不認骨血，拋妻棄子，是不是也是不沾手呢…」的言論，並非事實，亦未經合理查證，侵害趙少康之名譽權，應負侵權責任；民視公司製作播出周玉蔻的言論，亦應負共同侵權責任。
高院維持一審民視公司連帶賠償200萬元、周另需賠償20萬元，並移除相關言論的判決。案件上訴，最高法院駁回上訴，全案確定。
民視則起訴周玉蔻主張，因另案判民視、周玉蔻連帶賠償200萬元確定，民視第一次支付趙少康102萬元，第二次再支付103萬萬元，總共付出205萬元，依照和周玉蔻的合約規定，如是周女造成損害，民視可以請求損害賠償，因此向周女求償150萬元。北院安排雙方調解破裂，今天判決周玉蔻應給付民視150萬元。
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