罵韓國瑜「無視憲法、不願協商」 卓揆嗆藍白：可提不信任案制衡

因應藍白再修正版財劃法，行政院長召開「捍衛憲政秩序」記者會，院長卓榮泰正式宣布，將依照中華民國《憲法》，「決定不予副署本次修法」。他表示，行政院要扛起國家發展的責任，這樣的財劃法施行後將使公共利益遭受重大損失，因此行政院有責任確保國家發展及財政穩健，因此無法副署施行這樣的財劃法。

卓榮泰痛批，立法院違憲擴權、爭議的法案不斷發生，自己曾多次拜會立法院長韓國瑜跟各黨團，且總統也前後兩次邀集院長們進行國政會談，希望促進朝野和諧，「但令人遺憾的是，韓國瑜無視憲法，今天公然拒絕總統的邀請，再一次關閉了討論的大門、關閉了協商合作往前走的這條道路」。

卓榮泰強調，共同合作才是國人最大的要求，自己願意，也期待各政黨都能一起以國家、國人為念，但還是令人遺憾跟痛心。財劃法覆議案立法院不安排行政院說明、拒絕溝通，直接否決再次討論的機會，而行政院所提出的財政收支劃分法的版本也完全無法排入審查， 「行政院已經窮盡憲政救濟的各種可能，而今只剩下不副署這一途徑」。

卓榮泰也開嗆，基於憲法權力制衡的設計，如果立法院對行政院的不副署決定有意見，立法院可以依照憲法規定對行政院長提出「不信任投票」來制衡，因此行政院不副署絕非行政權的獨大或獨裁。

根據憲法條文，若立法委員不滿意行政院院長之作為，可依法提起「不信任案」促使行政院院長去職，而當立法院通過對行政院院長的不信任案後，行政院院長可依法向總統提出「解散國會」之請求，總統可經諮詢立法院院長後再決定是否行使解散國會權。

