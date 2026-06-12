罵12歲女兒青春期太嬌氣！媽見「一幕」嚇壞急送醫 驗血報告驚呆：全身嚴重缺氧
「媽，我好累，不想出門…」這一年來，12歲的國中少女欣欣（化名）總把這些話掛在嘴邊，起初，媽媽以為她只是青春期叛逆、情緒波動，甚至覺得孩子有點「無病呻吟、太嬌氣！」白天睡不著、晚上失眠、上課常走神，一回家就癱在沙發上，多走幾步路就喊頭暈沒力氣。直到某天，媽媽偶然端詳女兒的臉，當場嚇了一大跳，孩子的臉蛋竟白得像一張紙，連嘴唇、指甲都慘白毫無血色。
12歲少女血紅素極低！處於「重度貧血」狀態
根據《南方都市報》、《深圳大件事》等陸媒報導，心覺不妙的媽媽帶著女兒欣欣前往深圳市兒童醫院檢查，醫生一看到孩子的面容，眉頭立刻緊鎖，隨後的驗血報告一出，更讓在場所有人倒吸一口氣，欣欣的血紅素竟然只有48g/L！正常12歲女孩的血紅素應該在120g/L以上，欣欣的數值連正常人的一半都不到，這意味著她正處於「重度貧血」狀態，全身器官都因為嚴重缺氧而發出悲鳴。
少女重度貧血真相曝光！「2大魔王」疊加搞垮身體
一個正值青春期的孩子，怎麼會貧血得這麼嚴重？在醫生的詳細追問下，媽媽才猛然想起，孩子一直有嚴重偏食習慣，而且這一年來，每次月經過後，她面色就會特別蒼白，完全沒力氣運動。
進一步檢測鐵蛋白，結果只有4ng/mL（正常應為14~79ng/mL），真相終於大白，欣欣是因為「失血性貧血」加上「營養性缺鐵性貧血」雙重打擊，也就是月經流失了鐵質，平時飲食又沒補回來，導致身體造血功能完全跟不上。幸好，在醫生指導下進行補鐵治療，2個月後欣欣的血紅素已回升至118g/L，3個月後鐵蛋白也順利恢復正常。
青春期女孩為何最易中招？醫曝「4大關鍵」
醫生指出，許多家長常把孩子的疲憊當成「青春期懶散」，其實青春期女孩是貧血的超級高危險群，主要有4大關鍵原因：
1. 鐵需求量暴增
10至17歲正值人生第二個生長高峰，身體對鐵的需求量極大，若飲食不均衡極易缺鐵。
2. 盲目節食、挑食
許多女孩為了追求苗條身材而盲目節食，加上偏食行為，導致鐵質攝取嚴重不足。
3. 鐵流失過多
除了月經量過大導致失血，長期激烈運動流汗，或患有胃腸道慢性失血，都會加速鐵質流失。
4. 吸收障礙（奶茶控注意）
熬夜、課業壓力大會引發腸胃功能紊亂，阻礙鐵質吸收。此外，女孩們最愛喝的奶茶、咖啡含有鞣酸，會與鐵結合，直接妨礙身體吸收鐵質！
別再怪孩子嬌氣！出現「10大警訊」快驗血
家長千萬別以為貧血只是「臉色差了點」，醫生提醒，若孩子出現以下任何一項症狀，身體可能就在發出求救訊號，建議盡快到醫院花幾分鐘查驗個血！
頭暈、臉色及口唇蒼白、心悸。
活動後胸悶、氣促、眼花、耳鳴。
精神異常：煩躁易怒、注意力不集中。
出現異食癖（突然喜歡吃泥土、生米、冰塊等）。
體力與耐力大幅下降、容易生病。
生長發育遲緩。
口腔炎、舌頭發炎萎縮。
毛髮乾枯、易脫落。
指甲缺乏光澤、脆弱易裂。
指甲變平，甚至凹陷呈現「匙狀甲（反甲）」。
日常補鐵「4吃2隔開」原則！徹底填滿鐵倉庫
想要預防孩子貧血，專家建議，青春期女孩每年最好驗一次「血液常規檢查（CBC）」，日常飲食應多吃高鐵且吸收率高的食物，例如：動物肝臟、紅肉（牛肉、豬肉）、黑木耳、海帶、紅棗等。
若已確診缺鐵性貧血並服用鐵劑，請務必牢記以下「補鐵聖經」，才能事半功倍！
飯後吃：可減少胃部不適感。
搭配吃：搭配富含維生素C的蔬果或魚肉類一起吃，吸收效果翻倍。
隔開2小時：鐵劑切記要與牛奶、茶飲、奶茶、粗糧隔開2小時再吃，以免影響吸收。
大便變黑別慌：吃鐵劑後排泄物變黑屬於正常現象。
數值正常還要吃：血紅素達標後，通常還需繼續服用2至3個月，才能把體內的「鐵倉庫」真正填滿。
最後，醫生也語重心長地提醒父母，你眼中孩子動不動喊累、脾氣差、不愛出門，可能根本不是叛逆，而是她的身體正在嚴重缺氧、正在向你「求救」！
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